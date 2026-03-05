Синоптики предупреждают об опасной погоде в Украине / © Reuters

В ближайшие дни погода в Украине будет удивлять резкими температурными контрастами: от ночных морозов до весеннего тепла днем.

Синоптики предупреждают об усилении ветра и гололедице в отдельных регионах, а также призывают к осторожности из-за лавинной опасности в горах.

Погода в Украине 5 марта

Синоптик Наталья Диденко предупреждает что, в Украину надвигается мощный ветер. В четверг, 5 марта порывы северо-западного ветра временами могут достигать 15-20 метров в секунду.

«Закутывайтесь плотнее, можно положить в карман элегантный кирпич», — пошутила синоптик.

По словам Диденко, температура воздуха днем будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, на юге и западе от +6 до +12 градусов тепла, на северо-востоке — от +1 до +4 градусов тепла.

Уккраинцев предупреждают о сильном ветре / © Associated Press

Как отметила синоптик, осадки 5 марта вероятны лишь в нескольких областях Украины.

«Дожди с мокрым снегом вероятны на Полтавщине, Черниговщине, Харьковщине, Луганщине. На остальной территории Украины завтра без существенных осадков», — сообщила Диденко.

По данным Украинского гидрометеорологического центра 5 марта в Украине будет преимущественно сухо благодаря зоне высокого давления. Небольшой снег с дождем возможен лишь на востоке и северо-востоке страны.

В то же время синоптики предупреждают о гололеде: ночью на дорогах северных областей, а также на Полтавщине и Харьковщине, будет скользко.

Из-за прохладного воздуха с северо-запада ночная температура опустится до слабого минуса. Днем по стране ожидается от +4 до +9 градусов тепла, причем на Закарпатье и юге воздух прогреется до +14 градусов тепла, а на северо-востоке будет холоднее всего — лишь от +1 до +6 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 5 марта / © Укргидрометцентр

Какой будет погода в Украине 8 марта

В воскресенье, 8 марта, в Украине будет сухо благодаря антициклону, сообщает синоптик Иван Семилит. В то же время он предупреждает о резкой смене температур. Из-за безоблачного неба ночью ударят морозы до -6 градусов мороза (особенно на Волыни и Ровенщине), поэтому теплые вещи еще понадобятся.

В целом по стране 8 марта ожидается от +5 до +11 градусов тепла, в западных областях — до +14 градусов, на востоке и северо-востоке будет прохладнее — ожидается до +8 градусов тепла.

Синоптик Иван Семилит предупреждает о резкой смене температур / © unsplash.com

Несмотря на ночной минус, синоптики прогнозируют днем много весеннего солнца.

В столице и области воскресенье пройдет без осадков. В самом Киеве ночью ожидается легкий мороз до -2 градусов мороза, но днем солнце прогреет воздух до +8 градусов тепла.

На Киевщине температурные контрасты будут еще заметнее: если ночью столбики термометров местами упадут до -5 градусов мороза, то днем жители области могут рассчитывать на приятные +10 градусов тепла.

Украинцев предупреждают о снеголавинной опасности

Синоптики предупреждают украинцев о серьезной опасности в горах: 4 и 5 марта из-за резкой оттепели на высокогорье западной и центральной части Закарпатья объявлен третий уровень снеголавинной угрозы.

Синоптики предупреждают украинцев о серьезной опасности в горах / © Укргидрометцентр

По словам спасателей, горы сейчас чрезвычайно коварны, поэтому туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от сложных маршрутов или быть максимально осторожными.

Для собственной безопасности граждан просят установить на смартфон мобильное приложение «Спасение в горах». В случае чрезвычайной ситуации оно позволит мгновенно передать ваши точные координаты специалистам ГСЧС. Спасатели призывают планировать свои путешествия ответственно и учитывать предостережения синоптиков.

Погода в Киеве

Синоптики прогнозируют 5 марта в Киеве и Киевской области облачную погоду с небольшими прояснениями. Осадков не предвидится.

В Киевской области ночью на дорогах местами будет сохраняться гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться от 1 градуса тепла до -4 градусов мороза, днем от +4 до +9 градусов тепла.

По данным портала Sinoptik, в Киеве 5 марта небо будет затянуто облаками до самого вечера. Столбики термометра будут показывать от +3 градусов тепла ночью до +8 градусов тепла днем.

Погода в Киеве 5 марта

Погода в Одессе

В четверг, 5 марта, в Одессе и по всей Одесской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Погода будет ветреной: северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

В то же время синоптики предупреждают о первом уровне опасности вдоль побережья, где порывы ветра будут достигать 12-14 м/с. При этом море будет оставаться относительно спокойным с легким волнением, а температура воды составит около 2-3 градусов тепла.

Температурный режим в регионе будет колебаться от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла ночью, а днем воздух прогреется до +13 градусов

В Одессе ночная температура составит до +3 градусов тепла, а дневная остановится на отметке +10. Водителям стоит быть внимательными: ночью и утром на автодорогах области местами будет наблюдаться дымка, из-за чего видимость ограничится до 1-2 км.

Погода в Днепре

В Днепре и Днепропетровской области 5 марта будет облачно, без осадков. Ветер будет юго-западный 7-12 м/с

Температура по области будет составлять:

ночью от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла;

днем от +5 до +10 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометра будут показывать ночью около 0 градусов, днем — от +5 до +7 градусов тепла.

Погода в Харькове

По данным синоптиков в Харькове и Харьковской области 5 марта ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не предвидится.

Ночью на Харьковщине ожидается местами небольшой мокрый снег, днем — мокрый снег и дождь.

На дорогах местами будет сохраняться гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью будет колебаться от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла;

днем — от +1 до +6 градусов тепла.

В Харькове днем синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температура воздуха будет колебаться от 0 градусов ночью до +5 градусов днем.

Погода во Львове

С 4 по 7 марта во Львове и области будет царить переменная облачность без осадков, пишет «Твой город». По прогнозу Львовского гидрометцентра, ближайшие дни принесут ощутимые температурные контрасты — от ночных морозов до вполне весеннего тепла днем.

В четверг, 5 марта, ночью ожидается от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут до +12 градусов тепла.

Ближе к концу рабочей недели, 6-7 марта, ночи станут холоднее — местами температура упадет до -4 градусов мороза. Однако днем солнце прогреет город до +13 градусов тепла. Ветер постепенно изменит направление на юго-восточный и стихнет до 3-8 м/с.

Как сообщает погодный портал Sinoptik, во Львове 5 марта ясная погода ожидается утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, однако ненадолго. Существенных осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью составит от -1 градуса мороза до +3 градусов тепла, днем — от +6 до +9 градусов тепла.

Погода во Львове 5 марта

