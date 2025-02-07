Штормовой ветер и сильные ночные морозы: прогноз погоды на 8-9 февраля

В Украине в ближайшие дни осадков не ожидается. Ночью будет мороз, а днем – около нуля.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшую ночь и ночь на воскресенье в Украине ожидается -4-10 градусов, а в течение дня 8 и 9 февраля температура воздуха будет колебаться около нуля, в восточных областях будет холоднее — 1-4 градуса мороза", — написала она.

Ветер в субботу-воскресенье будет восточного направления, умеренный, а на юге, в Приазовье, а также завтра еще и на Волыни и Ровенщине вероятны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве 8 и 9 февраля будет преобладать антициклонный характер погоды – сухо, даже солнечно, с морозом ночью до -7-10 градусов, а днем ожидается в пределах 0-2 градуса мороза.

"На следующей неделе погода существенно не изменится – антициклон, без осадков, морозные ночи, прохладный день. Но часто – с солнцем", — добавила она.

Какая будет погода сегодня, 7 февраля — читайте в новости.

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