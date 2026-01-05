- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 327
- Время на прочтение
- 1 мин
Штормовой ветер и снег: синоптики предупредили украинцев о непогоде
Синоптики предупреждают об осадках в некоторых областях, а также о сильных порывах ветра до 20 метров в секунду.
Сегодня, 5 января, в Украине облачно. В южных, большинстве центральных и восточных областей страны пройдут снег и дождь.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
Ветер западный с переходом на восточный, 5-10 м/с. В Крыму и Приазовье ночью местами порывы ветра до 15-20 м/с.
Днем и на юго-западе страны снег и дождь, на остальной территории без осадков. На дорогах (кроме юга) местами гололедица.
Температура на севере Левобережья днем будет составлять -1…6°С, на юге и юго-востоке страны будет +4…9°С.
В Киеве облачно, без осадков. По области на дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура по Киевщине днем -1…6°С. В столице в пределах –3…5°С.
Ранее сообщалось, что новый год в Украине начнется с морозов. По прогнозам синоптиков, погоду будут формировать холодные воздушные массы, продолжающие поступать с севера.