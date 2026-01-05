Штормовой ветер и снег: синоптики предупредили украинцев о непогоде

Гидрометцентр предупредил о порывах ветра и снегов в Украине / © unsplash.com

Сегодня, 5 января, в Украине облачно. В южных, большинстве центральных и восточных областей страны пройдут снег и дождь.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Ветер западный с переходом на восточный, 5-10 м/с. В Крыму и Приазовье ночью местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Днем и на юго-западе страны снег и дождь, на остальной территории без осадков. На дорогах (кроме юга) местами гололедица.

Температура на севере Левобережья днем будет составлять -1…6°С, на юге и юго-востоке страны будет +4…9°С.

В Киеве облачно, без осадков. По области на дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура по Киевщине днем -1…6°С. В столице в пределах –3…5°С.

Ранее сообщалось, что новый год в Украине начнется с морозов. По прогнозам синоптиков, погоду будут формировать холодные воздушные массы, продолжающие поступать с севера.