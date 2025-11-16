Штормовой ветер накроет Украину: прогноз погоды на 17 ноября

Погода испортится / © pixabay.com

Реклама

В понедельник, 17 ноября, в Украине температура воздуха в течение дня поднимется до +10+15, а на юге до +17 градусов. Также ожидаются штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Дожди вероятны завтра в западной части, на остальной территории Украины — без осадков», — отметила она.

Реклама

В Киеве 17 ноября также ожидается сильный ветер южных направлений с штормовыми порывами, потеплеет до +12 градусов.

«Такое тепло недолго будет, потому что уже 19 ноября повсюду похолодает, приблизится циклон с юго-запада и из-за сочетания влажного воздуха с юга и воздушной массы с севера прибавится осадков и даже местами ожидается мокрый снег», — добавила она.

Ранее синоптик сообщила, что в ноябре не стоит ожидать рекордных морозов.