Штормовой ветер, снег и нашествие циклонов: синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине

Синоптическая ситуация в Украине в ближайшие дни будет крайне неоднородной и опасной. На страну надвигается холодный атмосферный фронт, который принесет с собой штормовые порывы ветра, значительные температурные колебания и мокрый снег в апреле.

Синоптичник Наталья Диденко сообщила, что воскресенье, 26 апреля, станет днем синоптических «метаморфоз». Теплая погода станет отступать под давлением арктического воздуха.

«Теплая погода снова отступит перед напором холодного атмосферного фронта, похолодает днем до +9+12 градусов. Однако юг, восток и часть центра (Днепропетровщина, Полтавщина, Черкасщина) еще удержат в воскресенье очень теплую погоду +15 +19 градусов», — отметила специалист.

По ее словам, атмосферный фронт принесет осадки в виде дождей, однако на западе Украины из-за резкого понижения температуры возможен снег.

Ветер до 25 м/с: в каких областях объявлено штормовое предупреждение

Украинский гидрометеорологический центр и региональные отделения объявили первый уровень опасности (желтый) из-за сильного ветра.

Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает жителей области: «26 апреля утром и днем порывы северо-западного ветра 18-23 м/с, местами 25 м/с».

Аналогичная ситуация ожидается в Днепре и Харькове, где порывы ветра будут достигать 17–22 м/с. В Киеве в воскресенье ветер усилится до штормовых значений, а температура упадет до +10 градусов.

Укргидрометцентр отмечает, что изменение направления ветра на северо-западный усилит чувство холода. Кроме того, существует угроза заморозков.

«Вновь угроза заморозков ночью 25 и 27 апреля на почве в большинстве областей, а 27 апреля в западных и северных областях — и в воздухе», — говорится в сообщении центра.

Киев в плену балтийского холода

Столица Украины оказалась на пороге длительного периода ненастья. По прогнозам синоптиков, комфортное тепло покидает Киевщину как минимум на пять дней из-за поступления холодных воздушных масс из Балтики.

Украинский гидрометцентр предупредил жителей столицы и области о начале длительного холодного цикла, который продлится с 25 по 29 апреля.

«25-29 апреля на Киевщине и в Киеве прогнозируем еще одну пятидневку неуютной погоды, поскольку к нам будет поступать холодный воздух из Балтики», — отмечают в ведомстве.

Самые интенсивные дожди в столице ожидаются 26 апреля.

По данным Укргидрометцентра, облачность в ночь с субботы на воскресенье (26 апреля) спасет город от резкого падения температуры ниже нуля, однако уже с понедельника ситуация изменится.

«В холодном воздухе температура будет очень зависеть от прояснений, поэтому облачное небо только в ночь с субботы на воскресенье защитит нас от такого опасного в этот период явления, как заморозки, однако сделает совсем некомфортным воскресный день», — предупреждают метеорологи.

Остальные ночи на этой неделе угрожают киевлянам заморозками на почве. Особенно опасными станут 27 и 28 апреля — в эти дни по Киевской области ожидаются заморозки не только на поверхности земли, но и в воздухе.

Какая будет погода в Одессе

По данным Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей, 26 апреля в регионе будет наблюдаться облачная погода с прояснениями. Днем по области ожидаются местами кратковременные дожди и грозы. Несмотря на это, Одесская область будет оставаться одним из самых теплых регионов Украины: температура воздуха днем будет достигать 19–24° тепла.

Особое внимание синоптики уделяют побережью и морской акватории. Ветер ночью юго-западный, однако днем он сменит направление на северо-западный с порывами 15–20 м/с.

«Вдоль побережья безопасны уровни моря, но ожидается значительное волнение моря. Днем местами небольшой дождь», — отметили в Гидрометцентре.

Непосредственно в городе Одесса существенных осадков не предвидится, а температура воздуха днем будет держаться в пределах 19–21° тепла. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Днепропетровщина: штормовые порывы ветра и весенние ливни

Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии предупредил о значительном усилении ветра и изменении погодных условий во второй половине дня 26 апреля. На смену переменным облачностям придут кратковременные дожди, а местами — грозы.

Главной угрозой для региона станут штормовые порывы западного ветра, достигающие 17–22 м/с.

«26 апреля утром и днем в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы западного ветра 17-22 м/с», — говорится в предупреждении.

Температура воздуха по области ночью будет +4.+9°, днем столбики термометров поднимутся до +16.+21°. В самом Днепре дневная температура зафиксируется на отметке +18…+20°.

Харьковщина: дожди и угроза ночных заморозков

В Харьковской области синоптическая ситуация будет оставаться сложной в течение нескольких дней. Харьковский региональный центр гидрометеорологии прогнозирует на 26 апреля облачную погоду с дождем, который днем может быть значительным и сопровождаться грозой.

Ветер юго-западный 7–12 м/с, однако утром и днем его порывы усилятся до 15–20 м/с. Температура воздуха в городе будет днем 16–18° тепла.

Однако настоящее испытание ждет жителей региона уже с понедельника, 27 апреля.

Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью 1–6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0—3», — предупредили харьковские синоптики.

Во вторник, 28 апреля, днем снова ожидается небольшой дождь, а температура воздуха не поднимется выше 9–14° тепла. Синоптики отмечают необходимость защитить сельскохозяйственные культуры от приземных заморозков.

Штормовое предупреждение во Львовской области

Во Львовской области 26 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и частыми осадками. Ожидается небольшой дождь, который местами будет переходить в мокрый снег. Главной опасностью дня станет штормовой северо-западный ветер: его скорость будет составлять 9-14 м/с, однако утром и днем порывы будут достигать 18-23 м/с, а местами — до 25 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах 3–8° тепла, днем столбики термометров покажут 7–12° тепла.

В самом Львове будет идти небольшой дождь. Порывы северо-западного ветра утром и днем будут достигать опасных 18–23 м/с. Температура воздуха ночью будет 5–7° тепла, днем поднимется до 10–12° тепла.