Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 21 ноября / © УНИАН

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В субботу, 21 ноября, в Украине ожидается переменчивая погода с дождями на западе и севере и температурой от +4 до +17 градусов. Синоптики также предупреждают о сильных порывах ветра в ряде областей и постепенном приближении зимнего похолодания.

Подробный прогноз погоды от синоптиков на субботу — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что в субботу, 21 ноября, на западе и севере пройдут дожди, в Карпатах возможен мокрый снег, а вечером осадки дойдут до Черкасской, Полтавской и Харьковской областей. Днем столбики термометров будут колебаться от +4 до +7 градусов тепла, в центре ожидается от +5 до +10 градусов тепла, на юге страны будет от +10 до +15 градусов выше нуля.

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В Киеве 21 ноября ожидаются периодические дожди и +6, в воскресенье осадков не предвидится, а температура воздуха составит до +3 градусов.

Диденко отмечает, что похолодание наступит в Украине на следующей неделе: в понедельник, 23 ноября, днём как в столице, так и по всей стране ожидается температура около нуля градусов, ночью — небольшие минусы.

Синоптик предупреждает о мокром снеге, налипании снега и гололеде на дорогах, поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательными.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань также предупреждает, что в эти выходные в Украине станет прохладнее.

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«Уже в эти выходные начнется анонсированное похолодание, которое положит начало первым признакам зимы и гололедным явлениям», — отмечает синоптик.

По его словам, 21 ноября южный циклон «Veronica» уйдет за пределы Украины, однако рассчитывать на стабилизацию погоды не стоит, ведь наш регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Ожидаются периодические дожди, постепенное ослабление ветра и начало притока арктического воздуха с севера Скандинавии. Температура в течение суток будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла.

В воскресенье, 22 ноября, атмосферная обстановка будет спокойной, поэтому осадки маловероятны. Ночью ожидается от 0 до -5 градусов мороза, на дорогах местами будет сохраняться гололед. Днем воздух прогреется лишь до +5 градусов тепла.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 21 ноября в стране будет облачно с прояснениями.

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«Ночью в северо-восточной части — умеренный дождь, в западных областях — небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без значительных осадков; днём небольшой дождь, в южных и восточных областях без значительных осадков», — прогнозируют синоптики.

Ветер будет дуть преимущественно западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла, днём ожидается от +9 до +14 градусов тепла, в западных и северных областях воздух прогреется до +2…+7 градусов тепла. В Карпатах в течение суток синоптики прогнозируют около 0 градусов тепла.

Погода в Украине 21 ноября / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. В частности,

21 ноября в Карпатах и восточных областях, а также ночью в большинстве центральных областей и в Запорожской области ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с. В этих регионах синоптики объявили первый уровень опасности — желтый.

«Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также в движении транспорта», — отмечают в Украинском гидрометцентре.

Синоптики предупреждают о сильном ветре в нескольких областях Украины 21 ноября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в городе Киеве 21 ноября будет облачно с прояснениями. Если ночь пройдет без значительных осадков, то днем вероятен небольшой дождь. Ветер будет дуть западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью и днём составит от +2 до +7 градусов тепла. В Киеве ночью и днём будет от +5 до +7 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 21 ноября погоду будет определять прохождение холодных атмосферных фронтов от циклона над Балтийским морем, сообщают синоптики. В целом в регионе будет облачно с дождями, которые будут переходить в мокрый снег и снег.

Днём ожидается слабое налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог сохранится гололед. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 9–14 м/с, днем по области и в городе ожидаются слабые метели. Температура воздуха в области в течение суток будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха в течение суток будет составлять от +4 до +6 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 21 ноября будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +2 до +7;

днём от +7 до +12.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +4 до +6 градусов тепла;

днём от +9 до +11 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области 21 ноября ожидается переменная облачность и отсутствие значительных осадков, прогнозируют синоптики. Ветер будет дуть западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +17 градусов тепла. В Одессе ночью будет от +7 до +9 градусов тепла, днём воздух прогреется до +12…+14 градусов тепла.

На автодорогах области видимость будет хорошей. Вдоль побережья Одесской области будет дуть юго-западный ветер, а днём — северо-западный со скоростью 6–11 м/с. Существенных осадков не ожидается.

По прогнозу синоптиков, ночью ожидается умеренная волнение на море, а днём — лёгкое. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +7…+12 градусов тепла, днем ожидается от +10 до +15 градусов выше нуля. Температура морской воды составит от +10 до +11 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 21 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днём осадков не ожидается.

Ночью будет дуть западный ветер со скоростью 7–12 м/с, также возможны порывы до 15–20 м/с. Днём будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов тепла, днем ожидается от +6 до +11 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от +6 до +8 градусов тепла.

Ранее синоптик рассказала, какой будет зима 2026–2027 годов в Украине.

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