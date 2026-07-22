Штраф 170 тысяч за музыку агрессора: в Раде зарегистрировали новый законопроект

Штрафы за российскую музыку в кафе и ресторанах возрастут в тысячи раз / © pixabay.com

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Народные депутаты Украины разработали и подали в парламент проект закона, строго запрещающий включать песни государства-агрессора в отечественных кафе, барах, ресторанах и магазинах. Целью этой инициативы является защита информационного пространства страны и прекращение финансирования вражеской армии из-за выплаты роялти российским исполнителям.

ТСН.ua подробно проанализировал тексты официальных документов и собрал главные нововведения о наказании нарушителей.

Сколько придется заплатить за российскую музыку

Авторы законопроекта №15430 отмечают, что российская популярная музыка является не просто развлечением, а мощным инструментом пропаганды и информационного влияния. Ранее подобные нарушения владельцев заведений могли наказать лишь крайне символической суммой, которая не выполняла ни предупредительной, ни карательной функции.

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«На практике к нарушителям применяется статья 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривающая штраф от 17 до 170 гривен», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Чтобы сделать наказание по-настоящему действенным, депутаты предлагают внести жесткие изменения в языковое законодательство. Теперь любые песни, клипы или фонограммы во время обслуживания клиентов должны звучать исключительно на украинском или на других разрешенных языках, кроме языка государства-агрессора.

Штрафы за игнорирование этой нормы закона возрастут в тысячи раз и напрямую будут зависеть от систематичности нарушений в течение года:

первое нарушение — от 8 500 до 17 000 гривен;

второе нарушение — от 17 000 до 85 000 гривен;

третье и каждое следующее на протяжении года нарушение — от 85 000 до 170 000 гривен.

Как будет работать новый механизм контроля

Важным нововведением станет и сама процедура привлечения к ответственности, которая не будет больше предусматривать никаких компромиссов или тридцати дней на устранение проблемы.

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К тому же клиенты больше не смогут требовать включить российскую песню, поскольку депутаты четко прописали, что право на персональное обслуживание на приемлемом для сторон языке официально не будет распространяться на музыкальное сопровождение.

Напомним, в Копычинцах на выпускном возник скандал из-за песни MONATIK «Батькам», в которой есть русскоязычные реплики. В лицее начали проверку.

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