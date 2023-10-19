Штраф и конфискация: на Волыни из-за обмена 20 злотых наказали пенсионерку

На суде женщина вину признала и раскаялась.
В Волынской области у пенсионерки конфисковали 20 злотых и оштрафовали на 8500 грн из-за обмена валюты не в банке.
Об этом говорится в постановлении Владимир-Волынского городского суда Волынской области.
По данным материалов суда, 27 сентября 2023 года в городе Владимир Волынской области пенсионерка вблизи местного рынка обменяла 20 злотых на 174 гривны.
Это зафиксировали правоохранительные органы и составили протокол об административном нарушении. Пенсионерку обвинили в нарушении ст. 6 Закона Украины "О валюте и валютных операциях".
На суде женщина вину признала и раскаялась.
Владимир-Волынский городской суд признал женщину виновной по ст. 162 КУоАП, ее оштрафовали на 8500 грн и конфисковали 20 злотых. Также она должна уплатить 537 грн судебного сбора. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, подобный случай произошел в Тернополе. Там у женщины суд конфисковал 20 евро, которые она обменяла не в банке.
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