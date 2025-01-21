Как избежать штрафа за ПДД: советы юристов

Предупреждение может быть вынесено в случаях малозначительных нарушений, не создающих серьезной угрозы безопасности на дороге.

В Украине нарушение ПДД обычно наказывается административными штрафами, но в отдельных случаях полицейские могут ограничиться предупреждением.

Юридические эксперты объяснили, когда такая возможность может быть реализована, сообщает "Автотема".

Предупреждение может быть вынесено в случаях незначительных нарушений, не создающих серьезной угрозы безопасности на дороге. К примеру, если водитель немного пересек стоп-линию или выбрал для движения левую полосу при наличии свободной правой.

Водители вправе обратиться к патрульному с просьбой заменить штраф на предупреждение, ссылаясь на статью 22 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Однако следует помнить, что решение остается за полицейским, оценивающим ситуацию.

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Важно отметить, что закон не содержит четкого перечня нарушений, которые можно считать малозначительными, а также не обязывает инспекторов выносить предупреждение вместо штрафа. Успех такой просьбы во многом зависит от конкретных обстоятельств, стиля общения с полицейским и даже его настроения.

Таким образом, для водителей есть шанс избежать штрафа в незначительных случаях, но это требует взвешенного подхода к общению с представителями правоохранительных органов.

Напомним, в Украине технический осмотр не является обязательным для всех автомобилей, но для определенных категорий транспорта требования очень строги. Обязательный техосмотр должен проходить автобусы, грузовики, такси и коммерческие машины. Водители, управляющие транспортом без соответствующих документов, могут получить штраф в размере 340 гривен. В случае повторного нарушения предусмотрен административный арест.