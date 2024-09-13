Штраф или тюрьма: как в Украине наказывают за отказ от повестки

Адвокаты отметили, что существует одна категория людей, которая может законно отказаться от повестки, и за это не будет никакого наказания.

Работники ТЦК и СП могут вручить повестку, если военнообязанный нарушил правила воинского учета. За отказ от повестки грозит штраф в размере 17-25,5 тыс. грн или заключение на срок 3-5 лет.

Об этом сообщается на портале адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Военнообязанные, получающие повестки от работников ТЦК и СП, имеют законные основания для отказа в принятии этих документов. Однако следует помнить, что отказ от определенных типов повесток может привести к заключению на срок до пяти лет.

Какие есть виды повесток

Адвокаты назвали, какие повестки от ТЦК может получить военнообязанный:

повестка для обновления данных;

повестка на прохождение ВВК;

боевая повестка (мобилизационное распоряжение).

Повестки имеют право вручать военкоматы, если военнообязанный не обновил свои учетные данные, давно проходил военно-врачебную комиссию, и у которого не все хорошо с военными документами. Если всего этого нет, человек должен объяснить представителям ТЦК, что он выполнил все требования закона о воинском учете и мобилизации, показав, например, данные из приложения "Резерв+" со штрих-кодом.

Процедура отказа от повестки

Процедура отказа от получения повестки выглядит так:

работники ТЦК должны составить акт об отказе;

военнообязанный должен подписать акт об отказе, добавив при необходимости свои объяснения и причины таких действий;

если гражданин отказался подписывать акт, то это делают свидетели.

Когда можно законно отказаться от повестки

Адвокаты назвали законные причины, по которым можно отказаться от получения повестки:

в повестке неправильно указали личные данные;

повестку вручает неуполномоченное лицо;

на документе отсутствует печать или подпись руководителя ТЦК.

Ответственность за отказ от повестки

Отказаться от получения повестки без каких-либо негативных последствий могут граждане, исключенные с воинского учета. Если же военнообязанный не был исключен с учета и отказался от повестки, то в ТЦК приступают к процедуре привлечения к ответственности.

Вид ответственности зависит от типа повестки, которую должен получить военнообязанный. Это может быть административная или уголовная ответственность:

за отказ от повестки на обновление данных предусмотрена административная ответственность и уплата штрафа в размере от 17 до 25,5 тыс. грн. В то же время адвокаты подчеркнули – если таких штрафов было несколько, то криминальной статьи не будет;

предусмотрена административная ответственность и уплата штрафа в размере от 17 до 25,5 тыс. грн. В то же время адвокаты подчеркнули – если таких штрафов было несколько, то криминальной статьи не будет; за отказ от повестки на ВВК или от мобилизационного распоряжения предусмотрена уголовная ответственность по статье 336 УКУ об уклонении от мобилизации. За это грозит наказание в размере от трех до пяти лет заключения.

Напомним, по обновленным нормам законодательства, повестки могут вручать не только лично, но и по почте – с помощью заказных писем с описанием содержимого.

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