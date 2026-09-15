Штраф ниоткуда: спецавтомобили «Фантом» без опознавательных знаков появятся еще в двух областях

Полиция расширяет сеть авто «Фантом»: в каких областях появятся скрытые патрули / © Алексей Билошицкий

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В Украине увеличат количество автомобилей «Фантом», фиксирующих нарушителей ПДД.

Об этом рассказал начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире телеканала «Мы-Украина».

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«Да действительно, в планах, которые уже были объявлены министром внутренних дел, это расширение сети и увеличение количества транспортных средств „Фантом“, — сказал Белошицкий.

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Он анонсировал, что «Фантомы» обязательно появятся на дорогах во Львовской и Днепропетровской областях. Отдельно планируется усилить работу «Фантомов» в Киевской области. В то же время окончательные решения по расширению присутствия спецавтомобилей в этих регионах объявят позже.

Белошицкий напомнил, что за 15 дней работы «Фантомов» в Киеве и области было зафиксировано 24 тысяч нарушений. Речь идет о вынесенных постановлениях за фактическое превышение скорости. Еще 182 постановления непосредственно вынесли инспекторы.

«Мы говорили о том, что в „Фантомах“ патрулируют именно инспекторы патрульной полиции, имеющие право в случае совершения серьезных нарушений ПДД отреагировать сразу и прекратить такое правонарушение, рассмотреть дело на месте. Таких случаев было 182, а мы видим, что по сравнению это небольшое количество, потому что все-таки „Фантом“ должен работать автоматически, автоматически фиксируя», — говорит начальник Департамента патрульной полиции.

Что известно об автомобилях-«фантомах»

«Фантомы» — это специальные патрульные автомобили, которые не отличаются от других, но оснащены системами фиксации нарушений скорости, которые работают, в частности, во время движения.

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В полиции отмечают, что главная цель использования «фантомов» — уменьшение количества ДТП, погибших и травмированных на дорогах.

Напомним, что в августе в МВД предупредили, что на дороги Украины вернутся автомобили-«Фантомы».

Мы писали, как они работают и как будут штрафовать водителей-нарушителей.

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