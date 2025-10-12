Штраф от ТЦК: как оплатить и получить бронь от мобилизации

Реклама

В Украине появилась возможность быстро снять нарушения военного учета и оформить бронирование через несколько дней после уплаты штрафа в приложении «Резерв+».

Об этом сообщила адвокат Катерина Петренко в комментарии для «РБК-Украина».

Она объяснила, что если у человека есть только одно нарушение, то проблем после уплаты штрафа не должно возникнуть.

«Кому нужно быстрое снятие нарушения правил военного учета, мы рекомендуем уплату штрафа. Если это делать из-за ТЦК, это все долго. А иногда, когда необходима бронь, это можно эффективно решить. После уплаты штрафа на это есть считанные дни», — уточнила Петренко.

Как это правильно сделать

Пользователь видит свое нарушение в приложении «Резерв+», например, за неявку за повесткой.

Через вкладку «Создать заявление» он признает правонарушения и ожидает решения до трех дней. После этого уплачивает штраф в размере 8500 грн в течение 40 дней.

После оплаты система автоматически посылает данные в ТЦК, а решение появляется в приложении.

«На следующий день клиент обновил „Резерв+“ и увидел, что его сняли с розыска — красной отметки уже не было. С таким документом мы подали его на бронирование в пятницу, а бронь уже пришла в воскресенье», — пояснила адвокат.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада разрешила критическим предприятиям бронировать нарушителей мобилизации.