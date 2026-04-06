Штраф от ТЦК: какие основания могут быть и реально ли избежать наказания

Штрафные санкции налагаются за определенные нарушения военного учета

В Украине штрафы от ТЦК — тема, которая не теряет актуальности во время мобилизации. Одним из наиболее обсуждаемых вопросов является правомерность таких взысканий, которые сотрудники ТЦК обосновывают нарушением военного учета.

В Ровенском ОТЦК и СП объяснили все нюансы.

В ТЦК рассказали, что украинцы получают штрафы, нарушив военный учет. Среди таких нарушений:

несвоевременное обновление данных (изменение места жительства, семейного положения, образования или работы без уведомления ТЦК в 7-дневный срок)

неявка по повестке для уточнения данных

отказ от прохождения ВЛК по мобилизационному распоряжению

нарушение правил взятия на военный учет при достижении 17-летнего возраста, после освобождения из тюрьмы, или нерегистрация как ВПЛ в ТЦК и СП

другие нарушения.

Там добавили, что проверить наличие штрафа можно через приложение «Резерв+», от групп оповещения или от органов НПУ во время проверки, когда лицо уже находится в розыске.

Сумма штрафов колеблется в пределах от 3400 до 8500 грн (в некоторых случаях — больше, с учетом военного положения).

Любое взыскание штрафа должно оформляться с соблюдением требований:

составление протокола об административном правонарушении

ознакомление лица с его правами

вручение копий

возможность дать объяснение.

Поэтому нарушение процедуры — основание для отмены штрафа. Как свидетельствует судебная практика, по многим делам суды становятся на сторону граждан: отменяют штраф, поскольку повестка была вручена не лично, а оставлена в ящике, признают ли решение о штрафе незаконным, потому что ТЦК не доказал, что лицо знало об изменении правил учета.

Напомним, в Украине продолжается мобилизация и, по данным адвокатов, сейчас одним из частых обстоятельств, с которыми сталкиваются некоторые военнообязанные, является объявление в розыск со стороны ТЦК. Юристы не исключают, что такая тенденция сохранится в ближайшее время в отношении тех, кто так или иначе нарушит мобилизационное законодательство.