Штаф в «Резерв+»

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Уплата штрафа за нарушение правил воинского учета не всегда означает мгновенное исчезновение красной отметки о розыске в приложении «Резерв+». Даже имея на руках квитанцию, военнообязанный рискует столкнуться с вопросами при проверке документов на улице.

О том, почему база данных не обновляется автоматически и как защитить свои права, рассказывает «Судебно-юридическая газета».

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Почему красная лента в «Резерв+» не исчезает

Приложение «Резерв+» только подтягивает информацию из государственного реестра «Оберіг». Статус об обращении ТЦК в Нацполицию (административный розыск по ст. 210 или 210-1 КУоАП) может оставаться по двум основным причинам:

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Необновленные данные в реестре. Если штраф платили по банковским реквизитам, а не в приложении, система не видит оплату автоматически — квитанцию нужно предоставить в ТЦК. При онлайн-оплате в «Резерв+» зачисление длится до 24 часов, но и после этого ТЦК может задерживать обновление статуса. Другое незакрытое нарушение. Оплата одного штрафа (например, за неявку по повестке) не аннулирует иное зафиксированное нарушение (например, за непрохождение ВВК).

Нужно ли платить второй раз и освобождает ли штраф от обязанностей

Повторно платить штраф за то же нарушение категорически не нужно — это прямо запрещено Конституцией Украины и КУоАП.

Однако юристы отмечают: уплата штрафа закрывает только конкретное старое нарушение, но не освобождает от дальнейшего выполнения правил воинского учета. Если ТЦК направит новую повестку или направление на ВВК и их снова проигнорировать, мужчину могут законно подать в розыск снова.

Могут ли задержать, если есть квитанция

Пока в базах Нацполиции висит активное обращение от ТЦК, во время проверки документов полицейские могут инициировать административное задержание и доставку в военкомат.

В такой ситуации специалисты советуют всегда иметь при себе (в бумажном или электронном виде) постановление о наложении штрафа и квитанцию об уплате, чтобы доказать правоохранителям, что основания для задержания по этому факту уже исчерпаны.

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Пошаговый алгоритм: как снять статус розыска

Если после обновления электронного военно-учетного документа в «Резерве+» красная отметка не исчезла:

Проверьте причину нарушения в развернутых данных документа в приложении.

Подайте письменное заявление в ТЦК и СП по месту учета (согласно ст. 9 Закона о Едином государственном реестре призывников) с требованием актуализировать данные в «Оберіг».

Добавьте в заявление копию постановления, квитанцию об оплате и скриншот из «Резерв+».

Согласно п. 79 Порядка №1487, после исполнения постановления ТЦК обязан самостоятельно уведомить Нацполицию об отсутствии оснований для задержания человека. Если военкомат игнорирует обращение, его бездействие можно оспорить в высшем ТЦК или в административном суде.

Ранее мы писали о том, что отсутствие информации о прохождении ВВК в приложении «Резерв+» само по себе не является нарушением и не обязывает военнообязанного обращаться в территориальный центр комплектования (ТЦК). Так же прочерк в соответствующей графе электронного военно-учетного документа не может являться самостоятельным основанием для принудительного доставки человека в ТЦК.

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