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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Штраф в "Резерв+" уплачен, но красная лента не исчезла - в ТЦК сообщили о последствиях

В Сумском областном ТЦК объяснили, что уплата штрафа закрывает конкретное админнарушение, за которое его наложили.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Штраф в "Резерв+" уплачен, но красная лента не исчезла - в ТЦК сообщили о последствиях

Могут повторно объявить в розыск после уплаты штрафа / © ТСН

После уплаты штрафа за нарушение правил военного учета красная лента приложения «Резерв+» должна исчезнуть автоматически. Обычно обновление информации занимает около четырех дней. В то же время повторное внесение военнообязанного в розыск возможно, если он допустит новое нарушение.

Об этом сообщила группа коммуникаций Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По разъяснению Министерства обороны Украины после оплаты штрафа нужно обновить военно-учетный документ в приложении, чтобы увидеть актуальный статус. Если прошло более четырех дней, а красная лента не исчезла, следует обратиться в ТЦК и СП и выяснить, внесли ли информацию об уплате в реестр.

Могут повторно объявить в розыск после уплаты штрафа

В Сумском областном ТЦК объяснили, что уплата штрафа закрывает конкретное административное нарушение, за которое его наложили. Однако это не освобождает человека от соблюдения правил военного учета.

Например, если после оплаты штрафа военнообязанный снова нарушит правила, в частности, не выполнит должным образом требования новой повестки, это может стать основанием для новой процедуры и повторного внесения информации о розыске.

В то же время, сам факт уплаты штрафа не является основанием для повторного розыска. Речь идет именно о возможности нового нарушения после закрытия предыдущего.

Также в приложении «Резерв+» могут поступать отдельные уведомления о подаче человека в розыск и снятие с него. Поэтому изменение соответствующего статуса можно отслеживать непосредственно в приложении.

Ранее Министерство обороны объясняло порядок уплаты штрафов за нарушение правил военного учета.

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