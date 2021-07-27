Штраф за амброзию: во сколько обойдется одесситам нескошенная трава

Штраф за амброзию: во сколько обойдется одесситам нескошенная трава

На нарушителей будут составлять админпротоколы и штрафовать.

В Одессе собираются штрафовать тех, кто плохо борется с амброзией. Так, инспекторы коммунального предприятия "Горзелентрест" в частном секторе и жилых кварталах выдают предписания уничтожить амброзию владельцам или обслуживающим компаниям.

Об этом сообщает горсовет Одессы.

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В случае невыполнения требований по уничтожению сорняка на нарушителей составят админпротокол. Что влечет за собой штрафные санкции в размере: для граждан — от 340 гривен до 1360 гривен, для должностных лиц и граждан — субъектов предпринимательской деятельности — от 850 до 1700 гривен.

Управляющие компаний, ЖКС, ОСМД, кооперативы и другие предприятия и организации независимо от формы собственности должны самостоятельно выполнять работы по уничтожению амброзии на своей территории, отмечают в ведомстве.

Справка

Амброзия — это сорняк, период активного цветения которого приходится на июль-сентябрь.

Амброзия во время цветения выделяет в окружающую среду большое количество пыльцы, которая разносится с потоком ветра и может вызвать аллергическую реакцию — слезотечение, покраснение и зуд в глазах, выделения из носа, кашель, зуд.

Специфическое медикаментозное лечение аллергии на пыльцу амброзии может назначить только врач-аллерголог. Однако существуют общие рекомендации, которые позволят снизить риск возникновения аллергических реакций:

следует максимально избегать контакта с аллергеном — установить на окна и форточки специальную сетку или марлю, а в машине закрывать окна и использовать кондиционер;

необходимо тщательно соблюдать меры гигиены, чаще проветривать помещение и проводить влажную уборку;

оптимальное время для прогулки — после дождя, когда концентрация пыльцы в воздухе минимальна;

по возвращении домой с улицы нужно обязательно переодеться, умыться, промыть полость носа;

нужно чаще умываться, ежедневно перед сном принимать душ и мыть волосы, чтобы не допустить попадания на постельное белье даже минимального количества пыльцы;

при наличии в доме домашнего животного, которое гуляет на улице, необходимо ее регулярно купать, чтобы смыть с шерсти пыльцу.

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