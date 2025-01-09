Штраф за нарушение военного учета сократят вдвое для некоторых лиц: детали

По новым правилам, если военнообязанный добровольно обновляет или уточняет свои учетные данные и готов уплатить штраф, его сумма составит половину минимального размера, то есть 8500 гривен.

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект №12093, который предлагает уменьшение штрафа за нарушение правил военного учета на 50%, если лицо самостоятельно обратится в ТЦК и СП и оплатит его.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По новым правилам, если военнообязанный добровольно обновляет или уточняет свои учетные данные и готов уплатить штраф, его сумма будет составлять половину минимального размера, то есть 8500 гривен.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что такая инициатива должна стимулировать граждан актуализировать свои военные данные, в частности через электронный кабинет призывника или ЦНАП.

По данным инициаторов законопроекта, в течение 2024 года более 6 миллионов военнообязанных не уточнили свои учетные данные в течение 60 дней после вступления в силу нового закона о мобилизации.

Напомним, в Украине после 28 февраля у всех военнообязанных заканчивается бронирование. Если предприятие теряет статус критичности или не соответствует его критериям, то его забронированные работники теряют бронирование.