Штраф за неявку в ТЦК: когда его можно обжаловать и выиграть дело

Штраф от ТЦК / © ТСН

Реклама

Несоблюдение правил воинского учета в Украине может привести к административной ответственности. В то же время штраф за неявку по вызову территориального центра комплектования не безусловный и в отдельных случаях может быть отменен в судебном порядке.

Об этом пишут эксперты адвокатского объединения «Бачинский и партнеры».

Когда штраф ТЦК может быть отменен

Юристы объясняют, что постановление о наложении штрафа может быть признано незаконным, если при его принятии были допущены процедурные или юридические нарушения. При рассмотрении дела суд проверяет как сам факт правонарушения, так и законность действий должностных лиц.

Реклама

Основаниями для отмены штрафа могут быть:

отсутствие подтверждения факта вручения повестки;

ошибки или ненадлежащее оформление материалов дела;

нарушение процедуры рассмотрения или сроков притяжения;

неправильная правовая квалификация действий военнообязанного.

Как обжаловать постановление

Специалисты отмечают, что для отмены штрафа необходимо подать административный иск в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины. В нем следует изложить юридически значимые обстоятельства, предоставить доказательства и сослаться на нарушенные нормы права.

Жалобу или иск следует подать в течение десяти дней с момента получения постановления — либо в высший орган ТЦК, либо непосредственно в районный суд по месту жительства или принятия решения.

Юристы подчеркивают: штраф от ТЦК не означает автоматической вины. Если процедура была нарушена или решение принято без надлежащих доказательств, у суда есть законные основания отменить административное наказание.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, нужна ли Украине тотальная мобилизация . Военные эксперты выразили сомнение в проведении полного призыва украинцев.