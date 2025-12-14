- Дата публикации
Штраф за неявку в ТЦК: когда его можно обжаловать и выиграть дело
Эксперты объяснили, когда штраф ТЦК можно обжаловать и на что обращает внимание суд.
Несоблюдение правил воинского учета в Украине может привести к административной ответственности. В то же время штраф за неявку по вызову территориального центра комплектования не безусловный и в отдельных случаях может быть отменен в судебном порядке.
Об этом пишут эксперты адвокатского объединения «Бачинский и партнеры».
Когда штраф ТЦК может быть отменен
Юристы объясняют, что постановление о наложении штрафа может быть признано незаконным, если при его принятии были допущены процедурные или юридические нарушения. При рассмотрении дела суд проверяет как сам факт правонарушения, так и законность действий должностных лиц.
Основаниями для отмены штрафа могут быть:
отсутствие подтверждения факта вручения повестки;
ошибки или ненадлежащее оформление материалов дела;
нарушение процедуры рассмотрения или сроков притяжения;
неправильная правовая квалификация действий военнообязанного.
Как обжаловать постановление
Специалисты отмечают, что для отмены штрафа необходимо подать административный иск в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины. В нем следует изложить юридически значимые обстоятельства, предоставить доказательства и сослаться на нарушенные нормы права.
Жалобу или иск следует подать в течение десяти дней с момента получения постановления — либо в высший орган ТЦК, либо непосредственно в районный суд по месту жительства или принятия решения.
Юристы подчеркивают: штраф от ТЦК не означает автоматической вины. Если процедура была нарушена или решение принято без надлежащих доказательств, у суда есть законные основания отменить административное наказание.
