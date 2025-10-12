Штраф за превышение скорости можно не платить: юристы назвали условие

Превышение скорости движения / © Associated Press

Если превышение скорости движения было зафиксировано камерой, которая установлена без соответствующего предупредительного знака, штраф за такое нарушение можно обжаловать.

Такое разъяснение сделали специалисты юридической фирмы «Дорожный адвокат», сообщает издание SUV News.

Закон четко требует, чтобы зона автоматической фиксации была обозначена знаком 5.70. Без него использование доказательств превышения скорости является нарушением.

По правилам, этот знак должен стоять перед камерой на видном месте.

Если его не видно или он отсутствует, данные с устройства считаются недопустимыми, то есть наложение штрафа можно отменить через суд.

Юристы отметили, что обжалование не касается вопроса, действительно ли водитель превысил скорость. Суд лишь проверяет, были ли соблюдены правила фотофиксации.

Если камера установлена с нарушениями, постановление признается незаконным.

То есть водителям следует внимательно осмотреть место съемки, которое указано в сообщении. Если предупредительного знака 5.70 там нет, то фиксация сделана с нарушением.

Напомним, в Украине намерены внедрить систему штрафных баллов, которая уже давно используется в ЕС, чтобы наказывать водителей за регулярные нарушения ПДД.