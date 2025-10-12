ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
617
Время на прочтение
1 мин

Штраф за превышение скорости можно не платить: юристы назвали условие

Закон четко требует, чтобы зона автоматической фиксации была обозначена знаком 5.70.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Превышение скорости

Превышение скорости движения / © Associated Press

Если превышение скорости движения было зафиксировано камерой, которая установлена без соответствующего предупредительного знака, штраф за такое нарушение можно обжаловать.

Такое разъяснение сделали специалисты юридической фирмы «Дорожный адвокат», сообщает издание SUV News.

Закон четко требует, чтобы зона автоматической фиксации была обозначена знаком 5.70. Без него использование доказательств превышения скорости является нарушением.

По правилам, этот знак должен стоять перед камерой на видном месте.

Если его не видно или он отсутствует, данные с устройства считаются недопустимыми, то есть наложение штрафа можно отменить через суд.

Юристы отметили, что обжалование не касается вопроса, действительно ли водитель превысил скорость. Суд лишь проверяет, были ли соблюдены правила фотофиксации.

Если камера установлена с нарушениями, постановление признается незаконным.

То есть водителям следует внимательно осмотреть место съемки, которое указано в сообщении. Если предупредительного знака 5.70 там нет, то фиксация сделана с нарушением.

Напомним, в Украине намерены внедрить систему штрафных баллов, которая уже давно используется в ЕС, чтобы наказывать водителей за регулярные нарушения ПДД.

Дата публикации
Количество просмотров
617
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie