- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 2 мин
Штраф за срубленную елку: какие суммы и ответственность
В Украине незаконная вырубка хвойных давно приравнивается к серьезному правонарушению.
Скоро страна погрузится в предновогоднюю атмосферу, а елки появятся почти в каждом доме. Но вместе с этой атмосферой праздника каждый год возвращается одна и та же история: кто-то думает, что срубить елку где-то в лесу — это экономно и без проблем.
Следует знать, что за незаконную вырубку деревьев предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Выбор вида ответственности зависит от масштабов нарушения и причиненного вреда.
В настоящее время в Украине несколько правовых актов, регулирующих ответственность лиц, занимающихся незаконной вырубкой насаждений.
За срубку одной елки предусмотрена административная ответственность. Эта разновидность административных правонарушений регулируется статьей 65 кодекса Украины об административных правонарушениях.
В этой статье указано, что за незаконную вырубку и повреждение деревьев и их незаконное хранение или перевозку в зоне лесных питомников или на плантациях природного происхождения придется заплатить штраф — 510-1 020 грн. Соответственно, это от 30 до 60 тысяч грн.
Если незаконная вырубка нанесла существенный ущерб, штраф стартует от 17 тысяч грн и может вырасти до 25,5 тысяч. А еще возможно пробационное наблюдение, ограничение свободы или даже реальный срок до трех лет.
Повторное правонарушение или действия группой — это уже 3–5 лет. Если же нарушение произошло в заповеднике или на охраняемых территориях — суммы штрафов до 34 тысяч. Тяжелые последствия от вырубки могут завершиться приговором в 5–7 лет лишения свободы.
