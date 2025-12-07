Штраф за срубленную елку: какие суммы и ответственность

Попытка нелегально срубить елку может закончиться штрафом / © Pixabay

Скоро страна погрузится в предновогоднюю атмосферу, а елки появятся почти в каждом доме. Но вместе с этой атмосферой праздника каждый год возвращается одна и та же история: кто-то думает, что срубить елку где-то в лесу — это экономно и без проблем.

Следует знать, что за незаконную вырубку деревьев предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Выбор вида ответственности зависит от масштабов нарушения и причиненного вреда.

В настоящее время в Украине несколько правовых актов, регулирующих ответственность лиц, занимающихся незаконной вырубкой насаждений.

За срубку одной елки предусмотрена административная ответственность. Эта разновидность административных правонарушений регулируется статьей 65 кодекса Украины об административных правонарушениях.

В этой статье указано, что за незаконную вырубку и повреждение деревьев и их незаконное хранение или перевозку в зоне лесных питомников или на плантациях природного происхождения придется заплатить штраф — 510-1 020 грн. Соответственно, это от 30 до 60 тысяч грн.

Если незаконная вырубка нанесла существенный ущерб, штраф стартует от 17 тысяч грн и может вырасти до 25,5 тысяч. А еще возможно пробационное наблюдение, ограничение свободы или даже реальный срок до трех лет.

Повторное правонарушение или действия группой — это уже 3–5 лет. Если же нарушение произошло в заповеднике или на охраняемых территориях — суммы штрафов до 34 тысяч. Тяжелые последствия от вырубки могут завершиться приговором в 5–7 лет лишения свободы.

