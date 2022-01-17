"Штрафов в 2022 году не будет": в Минобороны говорят, что пока работают над изменениями приказа о военном учете женщин

"Штрафов в 2022 году не будет": в Минобороны говорят, что пока работают над изменениями приказа о военном учете женщин

Штрафов за игнорирование приказа в течение 2022 года не будет.

Прямо сейчас женщинам не нужно идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В настоящее время идет работа над изменениями и упрощением процесса постановки на учет.

Об этом в своем Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, в течение 2022 года будет продолжаться переходный период. В частности, в настоящее время Минобороны работает над упрощением порядка постановки женщин на учет.

Кроме того, Маляр отметила, что вопросы приоритетности профессий, которые относятся к военно-учетным специальностям, также пересматривают.

По словам заместителя министра обороны, штрафов в течение 2022 года не будет. По поводу этого также будут внесены изменения.

К тому же, в минобороны планируют упростить процедуру постановки на учет и мужчин, и женщин. Планируется сделать этот процесс "цифровизированным" и, по возможности, перевести его в онлайн.

Напомним, в Украине в течение 2022 года женщины обязали стать на военный учет. Приказ Министерства обороны уже вступил в силу. На учет военнообязанных теперь будут брать украинок от 18 до 60 лет, которые имеют профессии, относящиеся к военно-учетным специальностям, и которые пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту. За неисполнение приказа женщин будут штрафовать.

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