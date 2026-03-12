Оштрафуют ли родителей, если 17-летний не встанет на воинский учет: объяснение адвоката

Военный учет

Реклама

В Украине юноши, которым в 2026 году исполняется 17 лет (2009 года рождения), обязаны встать на воинский учет призывников. Процедура обязательна, а данные о юношах должны быть внесены в Единый государственный реестр до 31 июля.

Об этом рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко для РБК-Украина.

Как встать на воинский учет: два варианта

Сейчас процесс цифровизирован, поэтому подростки могут выбрать наиболее удобный для себя способ:

Реклама

Дистанционно: через мобильное приложение «Резерв+» при наличии электронной идентификации.

Лично: в территориальном центре комплектования (ТЦК и СП) по месту фактического проживания.

Для личного визита необходимо подготовить паспорт, свидетельство о рождении, идентификационный код, документы об образовании и четыре цветные фотографии (35×45 мм). Также понадобится справка с места учебы или работы.

Важной особенностью процедуры является то, что во время первоначальной постановки на учет проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) не нужно. Медосмотр станет обязательным только позже — перед началом базовой военной службы или практических занятий.

Читайте также Мобилизация в Украине: какие повестки в марте означают отправку в армию

Будет ли штраф, если не встать на воинский учет

Адвокат юридической компании Riako&Partners Екатерина Анищенко отмечает, что за нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность. Однако на практике случаи привлечения родителей к ответственности из-за того, что их сын не встал на учет, на данный момент не зафиксированы.

Значительную роль в этом процессе играют учебные заведения. Школы и колледжи обязаны взаимодействовать с ТЦК, передавать данные об учащихся и координировать их направление на регистрацию. Несмотря на то, что государство владеет частью данных через реестры учебных заведений, это не освобождает юношей от обязанности пройти процедуру самостоятельно.

Реклама

Как объясняет юрист, сверка данных учебным заведением — это лишь часть процесса, которой недостаточно для полноценной постановки на учет будущего военнообязанного.

Напомним, уже в ближайшее время парламент может получить от Министерства обороны Украины проект новшеств, предложений по обновлению призыва на военную службу.