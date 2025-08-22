Штрафы и тюрьма: что ждет украинцев, незаконно выезжающих за границу

В Украине планируют усилить наказание за незаконное пересечение границы / © ТСН.ua

В Украине планируют внести кардинальные изменения в законодательство о пересечении государственной границы в условиях военного положения.

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект №13673, предусматривающий не только ужесточение наказания за незаконный выезд, но и введение уголовной ответственности для призывников, военнообязанных и резервистов, нарушивших срок пребывания за границей.

Что известно о новом законопроекте 13673

В Украине планируется ввести уголовную ответственность за попытки незаконного пересечения границы во время военного положения.

Соответствующий законопроект под номером 13673 Кабинет Министров Украины уже подал на рассмотрение Верховной Раде.

Тарас Мельничук, представитель правительства в парламенте, сообщил законопроект предлагает внести изменения в статью 332 Уголовного кодекса Украины (речь идет о незаконной переправке лиц через государственную границу), которая касается незаконного пересечения границы.

По его словам, предлагается ввести уголовную ответственность за:

незаконное пересечение границы в условиях военного или чрезвычайного положения;

препятствование или повреждение пограничной инфраструктуры;

нарушение срока пребывания за границей для призывников и военнообязанных.

Что угрожает нарушителям

Согласно проекту закона, за незаконный выезд или нарушение установленного срока пребывания за границей нарушителям грозит:

штраф от 7 до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов (приблизительно от 51 до 170 тысяч гривен);

или лишение свободы сроком до 3 лет.

Также лицо может избежать уголовной ответственности, если добровольно возвращается в Украину в течение трех месяцев после пересечения границы и уведомит об этом правоохранительные органы до получения подозрения.

В свою очередь адвокат Дарья Тарасенко разъяснила, что законопроект предусматривает передачу полномочий пограничникам по рассмотрению дел о незаконном пересечении границы.

«Предлагается, чтобы за эти нарушения наказывали сами пограничники, а в суде можно будет только обжаловать такое решение», — рассказала Тарасенко.

В то же время она подчеркнула, что у пограничников забрали полномочия составлять протоколы, что является очевидным недостатком.

Также она рассказала, что законопроект предусматривает ужесточение ответственности для посредников, способствующих незаконному пересечению границы.

Речь идет о лишении свободы сроком от 7 до 9 лет с конфискацией имущества. Это касается тех, кто организует такие схемы, а не самих нарушителей.

«Здесь речь идет не о тех, кто незаконно пересекает границу, а о тех, кто такие схемы организует», — подчеркнула правозащитница.

Как отмечает Тарасенко, раньше нарушений при пересечении границы была административная ответственность, вместо этого теперь предлагают ввести уголовную ответственность.

В то же время адвокат привела условия, при которых пересечение границы будет считаться правонарушением — а именно:

пересечение или попытка пересечения границы произошло во время действия военного или чрезвычайного положения;

сечение осуществлено без:

соответствующих документов,

с подделками,

с ложной информацией;

без разрешения органов власти.

«Я понимаю идею этой нормы, но очень критично отношусь к ее формулировке. Ведь если женщина в момент пересечения границы обнаружит, что она забыла загранпаспорт дома — формально в ее действиях будет состав преступления. Или военнообязанный с инвалидностью и соответствующей отсрочкой выявит, что не взял пенсионное удостоверение», — подчеркнула Тарасенко.

По ее словам, если закон примут в таком виде, выехавшие ранее не смогут привлечь к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы.

Какое наказание за нарушение установят для военнообязанных

В Украине планируется ввести уголовную ответственность для призывников, военнообязанных и резервистов, нарушивших срок пребывания за границей во время военного или чрезвычайного положения, рассказала Дарья Тарасенко.

За такие действия предлагается наказывать штрафом от 34 000 до 51 000 грн. или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Однако от ответственности могут быть освобождены, если человек:

вернется в Украину в течение месяца после истечения разрешенного срока;

добровольно сообщит о своем нарушении правоохранительным органам до того, как объявят подозрение.

Ранее такие действия ответственность не предусматривалась, но теперь их предлагают считать уголовным правонарушением.

Согласно проекту, правонарушением считается умышленное нарушение установленных сроков пребывания за границей.

Как отметила Тарасенко, такие нормы не касаются всех, а только определенных категорий граждан, например сопровождающих лиц с инвалидностью, студентов или артистов. Если задержка произошла по объективным причинам (например, по болезни), уголовная ответственность не наступает.

Новый законопроект также предусматривает, что призывники, военнообязанные и резервисты будут нести ответственность за нарушение срока пребывания за границей во время военного положения.

«Это можно перефразировать и так: призывники, военнообязанные и резервисты обязаны вернуться в Украину до истечения разрешенного срока пребывания за пределами Украины», — отметила адвокат.

Будет ли эффективным новый закон

Правозащитница Дарья Тарасенко считает, что возложение на граждан обязанности возвращаться в Украину — противоречит Конституции Украины

«Законопроект имеет здоровое зерно с точки зрения недопущения уклонения от призыва путем выезда за границу. Но, во-первых, законопроект однозначно нуждается в серьезной доработке. И, во-вторых, с этим законопроектом государство опоздало где-то года так на три. И вреда от такого закона, мне кажется, будет больше, чем пользы», — отметила Тарасенко.

В то же время адвокат и бывший следователь Роман Симутин в комментарии ТСН рассказал, что существует только административная ответственность за незаконное пересечение границы — штраф в размере 8,5 тысяч гривен.

Правозащитник предупредил, что в случае принятия закона против находящихся в приграничной зоне могут открыть уголовные производства. Кроме того, по его мнению, возможен вариант депортации.

«Если законодатель установит срок пребывания за границей, то что дальше? К примеру, для тех, у кого есть отсрочка. Но возможно, что откроют уголовное производство и обратятся к правоохранителям другой страны по поводу депортации определенного лица. И та страна будет обязана выдать Украине это лицо. То есть, возможен такой механизм. Эффективный и действенный. По другим статьям, другие страны возвращают тех, кто совершил в Украине уголовное преступление, но это сложная процедура», — отметил Симутин.

Ранее, ТСН.ua писал о том, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий внести изменения в закон о временном ограничении выезда из Украины для призывников и военнообязанных.

Законопроект предусматривает, что выезд будет разрешен только гражданам в возрасте до 22 лет, и для них не будет никаких других ограничений.

