Штрафы нарушителям комендантского часа: глава Нацполиции объяснил, имеет ли смысл такое наказание

В Украине могут быть введены штрафы за нарушение комендантского часа, предусматривающего запрет на пребывание на улице или в других общественных местах без специальных пропусков в определенные часы суток.

Какие суммы ждут нарушителей в интервью изданию "РБК-Украина" сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.

"Практически с первого дня полномасштабной войны по всей стране был введен комендантский час, и он действительно показал свою эффективность. Но не все граждане сознательны. Когда я был руководителем киевской полиции, мы массово обнаруживали граждан, которые ночью гуляли по улицам, проверяли их на причастность к диверсионно-разведывательной деятельности. В большинстве случаев причастность не подтверждалась. Но мы ждем принятия закона об ответственности за нарушение комендантского часа, так как до сих пор нет действенного законного механизма привлечения к ответственности именно за нарушение комендантского часа", — сказал он.

По его мнению, в столице нужно комендантский час.

"Я думаю, да. Ночные заведения, развлекательные заведения не должны работать. Извините, когда у нас ежедневно гибнут люди на фронте, а здесь где-то клуб ночью показательно устраивает массовые гуляния. Это неуважение. Я считаю, должна быть административная ответственность за нарушение комендантского часа. В последнем законопроекте предусмотрены штрафы как для физических лиц, так и для субъектов хозяйствования. Для физических лиц штраф предусмотрен в размере 1700 грн и 3400 грн за первое нарушение, за второе – от 3400 грн до 6800 грн. А это немало для физических лиц. А для хозяйствующих субъектов за первое нарушение от 50 тысяч до 102 тысяч гривен, а за повторное от 170 до 240 тысяч. Я думаю, никто не захочет отдать свою выручку", — добавил он.

Какие штрафы за нарушение комендантского часа предлагает законопроект №10195

Верховная Рада Украины 16 декабря 2023 года не приняла в целом законопроект №10195, предусматривающий привлечение граждан к административной ответственности за нарушение комендантского часа.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, за нарушение комендантского часа предусматривается наложение штрафа на граждан от пятисот до тысячи тысяч рублей, то есть от 8 500 до 17 тысяч гривен.

При повторном правонарушении в течение года сумма штрафа удваивается и составляет для граждан от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов, то есть от 17 до 34 тысяч гривен.

Для субъектов хозяйствования (бизнеса) наказание за нарушение комендантского часа предусматривает наложение штрафа на руководителя субъекта хозяйствования, физическое лицо-предпринимателя от трех тысяч до шести тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов, то есть от 51 до 102 тысяч гривен.

В случае повторного правонарушения – от 102 до 204 тысяч гривен.

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