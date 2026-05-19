Штрафы ПДД теперь можно оплатить через Дія.ИИ: как воспользоваться услугой

Искусственный интеллект в «Дія» продолжает расширять свой функционал. Кроме поиска услуг и формирования подъемников, пользователям стала доступна быстрая оплата штрафов ПДД.

Об этом пишет официальный канал сервиса «Дія».

Для того чтобы закрыть штраф за нарушение ПДД с помощью искусственного интеллекта, водителям необходимо выполнить несколько простых шагов непосредственно в мобильном приложении:

Напишите AI-агенту уведомление о штрафах ПДД.

АИ автоматически предоставит полный перечень полученных штрафов с указанием точной даты, суммы и деталей совершенного нарушения.

Выберите требуемый штраф из списка.

Нажмите кнопку оплаты.

После завершения сделки получите официальную квитанцию.

Разработчики отмечают, что контролировать финансовые операции можно в том же окне. Статус оплаты проверяется аналогично — в чате с Дія.ИИ или непосредственно в самом диалоге в специализированном разделе «Штрафы ПДД».

В чате пользователь сможет четко увидеть текущий статус отправленного платежа:

уплачено; ожидает подтверждения; не засчитано.

Кроме того, искусственный интеллект может предоставить развернутые юридические консультации в случае возникновения спорных ситуаций на дороге.

«А еще в чате можно получить информацию, как обжаловать штраф или взять ответственность за нарушение на себя, если авто зарегистрировано на другого человека», — сообщают в ведомстве.

Напомним, во время военного положения в Украине разрешено пользоваться водительскими удостоверениями, срок действия которых истек после 24 февраля 2022 года. Такие документы остаются в силе до завершения военного положения, а штрафы за просроченные права не применяются.

После отмены военного положения водители будут иметь 10 дней для обмена удостоверения. Обновить права можно через сервисные центры МВД, электронный кабинет водителя или приложение «Дія».

