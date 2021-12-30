Штрафы за летние шины зимой и постоянно включенные фары: МВД собирается обновить правила ПДД

Штрафы за летние шины зимой и постоянно включенные фары: МВД собирается обновить правила ПДД

Соответствующий проект постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений к Правилам дорожного движения" обнародован на официальном сайте МВД Украины.

Министерство внутренних дел намерено изменить правила дорожного движения в Украине. Следовательно, в проекте постановления Кабмина говорится о штрафах за летние шины зимой, а также новые правила по включенным фарам.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Согласно проекту постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Правила дорожного движения" уже скоро с украинцев могут взимать штрафы за движение авто на летних шинах зимой.

"Запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству при наличии таких технических неисправностей и несоответствия следующим требованиям: с 1 октября по 31 марта на транспортное средство установлены летние шины", — говорится в документе.

Сейчас действительно требование о том, что на скользкой дороге рекомендуется использовать шины, соответствующие состоянию проезжей части. МВД собирается его отменить.

Кроме того, водителей автомобилей с механической коробкой переключения передач планируют обязать ехать на авто с постоянно включенными дневными ходовыми огнями, а в случае их отсутствия – ближним светом фар.

Напомним, ранее сообщалось о том, как проверить и уплатить новые штрафы за нарушение ПДД.

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