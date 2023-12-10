Штрафы за нарушение комендантского часа: в МВД объяснили, кого не будут наказывать

В Украине за нарушение комендантского часа будут штрафовать.
Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект об административной ответственности за нарушение комендантского часа. Правоохранители объяснили, кого не будут наказывать за нарушение.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Так, человека не будут наказывать за нарушение комендантского часа, если он:
- направляется в укрытия во время воздушной тревоги (или выходит из них);
- оказывает медицинскую или домедицинскую помощь;
- сопровождает раненых или тяжелобольных;
- находится на улице в состоянии крайней нужды;
- осуществляет меры по эвакуации населения или спасению имущества.
Планируемые суммы штрафов
Законопроект предусматривает ответственность за нарушение комендантского часа – штрафы в размере от 8500 до 17 000 гривен. За повторное нарушение сумма увеличится вдвое.
Для бизнеса штрафы от 51 000 до 102 000 грн., а за повторное нарушение в течение года штраф растет до 170 000 или 340 000 грн.
Напомним, в Киеве комендантский час за год нарушил более 41 тысячи человек.
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