Штрафы за нарушение комендантского часа: в МВД объяснили, кого не будут наказывать

В Украине за нарушение комендантского часа будут штрафовать.

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект об административной ответственности за нарушение комендантского часа. Правоохранители объяснили, кого не будут наказывать за нарушение.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Так, человека не будут наказывать за нарушение комендантского часа, если он:

направляется в укрытия во время воздушной тревоги (или выходит из них);

оказывает медицинскую или домедицинскую помощь;

сопровождает раненых или тяжелобольных;

находится на улице в состоянии крайней нужды;

осуществляет меры по эвакуации населения или спасению имущества.

Планируемые суммы штрафов

Законопроект предусматривает ответственность за нарушение комендантского часа – штрафы в размере от 8500 до 17 000 гривен. За повторное нарушение сумма увеличится вдвое.

Для бизнеса штрафы от 51 000 до 102 000 грн., а за повторное нарушение в течение года штраф растет до 170 000 или 340 000 грн.

Напомним, в Киеве комендантский час за год нарушил более 41 тысячи человек.

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