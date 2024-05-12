Штрафы за нарушение правил военного учета: какие суммы и когда их повысят

Штрафы, предусмотренные за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета, возрастут. Штрафы будут налагаться в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позже одного года с момента его совершения.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

За нарушение правил военного учета, статья 210 Кодекса об административных правонарушениях, будут устанавливаться следующие штрафы:

в мирное время – от 3400 до 5100 грн

повторно в течение года – от 5100 до 8 500 грн

в особый период от 17000 до 25500 грн

В то же время, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации планируется установить следующие штрафы:

в мирное время

от 5100 грн до 8500 грн для граждан

от 17 000 до 25 500 грн для должностных и юридических лиц

повторно в течение года

от 8500 до 11900 грн для граждан

от 25500 до 34000 грн для занимающих должность или для юридических лиц

В особый период

от 17000 до 25500 грн для граждан

от 34000 до 51000 грн для должностных и юридических лиц соответственно

Напомним, ТЦК могут выписывать штрафы за нарушение законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации без составления протокола, вынося постановление об этом.

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