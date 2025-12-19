Языковая омбудсменка призвала Кабмин ужесточить санкции за нарушение языкового законодательства / © УНИАН

Языковая омбудсменка Елена Ивановская предложила Кабмину инициировать повышение штрафов за нарушение закона о языке.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По мнению языковой омбудсменки, нынешние штрафы превратились в формальность и стали лишь незначительным налогом на игнорирование закона. Поэтому не выполняют надлежащую превентивную функцию и фактически не сдерживают нарушителей.

Ивановская обратила внимание на то, что за последние годы количество обращений граждан по поводу нарушений языкового законодательства растет. Прежде всего речь идет о сферах обслуживания, рекламе, интернет-ресурсах и публичной информации. В то же время, низкий уровень ответственности нивелирует саму идею государственного контроля и создает у нарушителей чувство безнаказанности.

«Символические штрафы не соразмерны экономической выгоде, которую получают отдельные субъекты хозяйствования, системно игнорируя требования закона, а потому не мотивируют к добровольному выполнению языковых норм», — пояснила она.

По мнению омбудсменки, усиление административной ответственности является «необходимым условием для реальной действенности языкового законодательства, уважения к государственному языку как конституционной ценности и элемента национальной безопасности Украины».

Ранее в Секретариате Уполномоченного по защите государственного языка заявили, что в школах Киева возникла угрожающая ситуация с соблюдением языкового закона.