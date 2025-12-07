Штрафы за новогодние елки: какая ответственность предусмотрена в 2025 году

Сколько будет стоить нарушение за вырубку елки в 2025 году / © pixabay.com

Перед Рождеством все больше украинцев задумываются, какое новогоднее дерево выбрать живое или искусственное. Живая елка дарит атмосферу настоящего праздника, но самовольно срезать ее в лесу или посадке категорически запрещено. Такие действия считаются нарушением природоохранного законодательства и могут обернуться значительными штрафами.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции Полесского округа.

Где легально покупать новогодние деревья

Законно приобрести елку можно только в специально определенных местах продажи. Легальные деревья маркируются электронными чипами со штрих-кодом, по которым можно проверить их происхождение. Это гарантирует, что елка заготовлена официально, а не вырублена незаконно.

Какие штрафы угрожают за незаконно срезанную елку в 2025 году

В случае самовольной рубки хвойного дерева в лесах или зеленых насаждениях украинцев ждут следующие санкции:

Административная ответственность:

по ст. 65 КУоАП:

граждане — от 510 до 1 020 грн;

должностные лица — от 2550 до 5100 грн.

по ст. 153 КУоАП (незаконная рубка за пределами населенных пунктов):

граждане — от 170 до 510 грн;

чиновники и предприниматели — от 510 до 850 грн.

по ст. 88-1 КУоАП (нарушение правил продажи или приобретения растений):

от 510 до 1700 грн;

в заповедниках — от 1700 до 3655 грн.

Возможна и уголовная ответственность

Если ущерб от незаконной вырубки значительный, применяется ст. 246 УКУ. Она предполагает:

ограничение свободы до 3 лет, или

лишение свободы от 3 до 7 лет в зависимости от тяжести вреда и обстоятельств.

Что известно о ценах на елки в этом году

В канун праздников интерес к новогодним деревьям традиционно растет. Стоимость зависит от высоты, вида, густоты ветвей и места приобретения. Самые доступные варианты — небольшие местные деревья, в то время как большие и пушистые елки могут стоить несколько тысяч гривен.

Напомним, чтобы новогодняя елка оставалась свежей, красивой и безопасной в течение зимних праздников, выбирайте прохладные места для ее установки, как можно дальше от обогревателей.