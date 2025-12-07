- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 2 мин
Штрафы за новогодние елки: какая ответственность предусмотрена в 2025 году
Незаконная рубка елок карается штрафами. Угрожает ли уголовная ответственность за это в 2025 году, читайте дальше.
Перед Рождеством все больше украинцев задумываются, какое новогоднее дерево выбрать живое или искусственное. Живая елка дарит атмосферу настоящего праздника, но самовольно срезать ее в лесу или посадке категорически запрещено. Такие действия считаются нарушением природоохранного законодательства и могут обернуться значительными штрафами.
Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции Полесского округа.
Где легально покупать новогодние деревья
Законно приобрести елку можно только в специально определенных местах продажи. Легальные деревья маркируются электронными чипами со штрих-кодом, по которым можно проверить их происхождение. Это гарантирует, что елка заготовлена официально, а не вырублена незаконно.
Какие штрафы угрожают за незаконно срезанную елку в 2025 году
В случае самовольной рубки хвойного дерева в лесах или зеленых насаждениях украинцев ждут следующие санкции:
Административная ответственность:
по ст. 65 КУоАП:
граждане — от 510 до 1 020 грн;
должностные лица — от 2550 до 5100 грн.
по ст. 153 КУоАП (незаконная рубка за пределами населенных пунктов):
граждане — от 170 до 510 грн;
чиновники и предприниматели — от 510 до 850 грн.
по ст. 88-1 КУоАП (нарушение правил продажи или приобретения растений):
от 510 до 1700 грн;
в заповедниках — от 1700 до 3655 грн.
Возможна и уголовная ответственность
Если ущерб от незаконной вырубки значительный, применяется ст. 246 УКУ. Она предполагает:
ограничение свободы до 3 лет, или
лишение свободы от 3 до 7 лет в зависимости от тяжести вреда и обстоятельств.
Что известно о ценах на елки в этом году
В канун праздников интерес к новогодним деревьям традиционно растет. Стоимость зависит от высоты, вида, густоты ветвей и места приобретения. Самые доступные варианты — небольшие местные деревья, в то время как большие и пушистые елки могут стоить несколько тысяч гривен.
Напомним, чтобы новогодняя елка оставалась свежей, красивой и безопасной в течение зимних праздников, выбирайте прохладные места для ее установки, как можно дальше от обогревателей.