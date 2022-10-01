Штрафы за отказ пользоваться рублями: на оккупированных территориях пытаются запугать предпринимателей

Предприниматели на временно оккупированных территориях продолжают сопротивляться переходу на рубли.
На временно оккупированных территориях Украины россияне угрожают штрафами из-за отказа полностью переходить на рубль.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что предприниматели на ТОТ отказывают искусственно завышать рубль по требованию россиян, ведь это еще больше давит на граждан в оккупации. Поэтому оккупанты решили штрафовать таких предпринимателей.
Отныне, к примеру, на временно оккупированных территориях Запорожской области, за несоблюдение требований россиян, предприниматель должен заплатить штраф в 5 тысяч российских рублей. Это если нарушение происходит впервые. Во второй раз – 25 тысяч рублей, а дальше – запрет работать.
Напомним, что оккупанты также устраивают рейды по торговым точкам на временно оккупированной Херсонщине.
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