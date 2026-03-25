Штрафы за парковку появятся в "Дии": в каких городах будет работать сервис

«Дия» мгновенно покажет штраф, если он появится. Его сразу же можно будет оплатить.

Ирина Лабьяк
В Украине штрафы за парковку автоматически будут подтягиваться в приложение «Дия», где их можно будет оплатить в несколько кликов. Такой сервис запускают в семи городах.

Об этом сообщили на сайте «Дии».

Теперь штрафы за неправильную парковку не затеряются среди бумажных сообщений. Сервис автоматически будет подтягивать их из реестра и сразу отправлять уведомления в приложение «Дия». Оплатить штраф можно буквально за несколько кликов.

Сейчас функция будет доступна во Львове, Житомире, Хмельницком, Днепре, Дрогобыче, Белой Церкви и Виннице, а со временем ее планируют запустить и в других городах.

«Как это работает: имеете цифровое водительское удостоверение или техпаспорт на авто — ничего дополнительно настраивать не нужно: Дия мгновенно покажет штраф, если он появится. Вы сразу увидите детали нарушения, сумму и сможете оплатить», — пояснили в официальном сообщении.

К слову, до конца марта в «Дии» появятся три новые услуги: быстрое бронирование работников ОПК (даже с проблемами в учете), автоматическое заполнение налоговых деклараций с расчетом скидок за обучение или ипотеку, а также карта интернет-провайдеров, которые работают более 72 часов во время блэкаутов.

