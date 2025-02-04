Штрафы за ВВК формально возможны, но не планируются: что говорят депутаты

Организацией медицинского осмотра военнообязанных занимаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту регистрации.

Штрафы за непрохождение ВВК до 5 февраля 2025 г. для военнообязанных формально возможны, но сейчас есть политический консенсус, которые не планируют применять.

Об этом сообщила народная депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в комментарии Укринформу.

"Применение штрафной санкции в отношении военнообязанных, не успевших пройти медосмотр в оговоренный законодательством срок до 5 февраля 2025 года, формально возможно, если парламент не успеет своевременно продлить сроки. Но пока мы видим политический консенсус относительно того, что штрафные санкции не планируют применять ", – отметила она.

По ее словам, одна из причин такой ситуации – проблемы с организацией прохождения ВВК со стороны государства. Большое количество ограниченно годных граждан не смогло пройти медицинское освидетельствование из-за очередей в ТЦК и высокой загруженности ВВК.

В то же время депутат подчеркнула, что значительная часть граждан просто проигнорировала норму законодательства, рассчитывая, что ситуация разрешится самостоятельно.

"Поэтому призываю всех военнообязанных ответственно отнестись к новым срокам, которые будут обусловлены законопроектом 12457, своевременно получить направление на ВВК, пройти медицинское освидетельствование и получить новый статус", — подытожила Фриз.

Напомним, военнообязанные, еще не прошедшие ВВК до 5 февраля, могут воспользоваться новыми возможностями для оформления прохождения медкомиссии.

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