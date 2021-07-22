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Штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию отменены: Зеленский подписал соответствующий закон

Штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию отменены: Зеленский подписал соответствующий закон

Государственная пограничная служба Украины

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о временной отмены штрафов за нарушение порядка въезда-выезда из временно оккупированной территории Украины. Речь идет о въезде и выезде на временно оккупированную территорию Донбасса через Россию.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Этим законом предусматривается, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокирования работы КПВВ применяться административные взыскания и меры воздействия за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка въезда-выезда из ТОТ, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенные Кабинетом Министров.

В частности, речь идет о:

  • возвращении к месту жительства граждан Украины и членов их семей;
  • воссоединении семьи;
  • тяжелой болезни, смерти близких родственников;
  • необходимости обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и/или хронических заболеваний;
  • выезде с временно оккупированной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве;
  • пересечении контрольного пункта въезда-выезда ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей) или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;
  • необходимости принятия наследства.

Напомним, соответствующий закон Верховная Рада Украины приняла 29 июня. До этого выезд лица с ОРДЛО через РФ наказывался штрафом от 1,7 тысячи гривен до 5,1 тысячи гривен, группой лиц — от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен.

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