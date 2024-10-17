Штурм храма в Черкассах: мэр призвал горожан прийти в Свято-Михайловский собор

В то же время капеллан призвал черкащан прийти в храм и не разрешить "московским прихвостням оставаться на территории".

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал горожан прийти в Свято-Михайловский собор, где возникли стычки между верующими УПЦ МП и представителями ПЦУ, и высказать свое мнение.

Об этом мэр сказал в своем видеообращении.

Бондаренко отметил, что власть не вмешивалась в переход Свято-Михайловского собора в ПЦУ. Община сделала это добровольно.

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"Приглашаю общину Черкасс высказать свое мнение по поводу существования московской церкви в нашем городе, прийти и помолиться на украинском языке за Вооруженные силы Украины и за здоровье наших воинов в самом большом храме в центре Украины", — призвал Бондаренко.

Он добавил, что в храме происходит что-то неправомерное, "поэтому приглашаю прийти и подтвердить волю общины. Где-то в 12 часов начнется молитва".

Приходить в храм призвал и капеллан Владимир Ридный.

"Московские прихвостни, ведя перед собой зазомбированных бабушек и детей, прорвали вход в собор! Пока наши защитники защищают границы Украины, мы не можем отстоять наш храм?" – сказал он в видеообращении.

"Наши люди, наши активисты, чтобы избежать противостояния и различных физических столкновений, добровольно вышли с территории. Но сейчас весь вопрос в черкащанах – придете ли вы, позволите ли вы московским прихвостням оставаться на территории. Черкасчане, все защитники Украины подтягивайтесь, и мы будем забирать свое", – сказал капеллан.

Ридный также транслирует видео с событиями в храме.

Напомним, утром 17 октября в Черкассах сторонники Московского патриархата устроили штурм и прорвались в самый большой православный храм Украины – Свято-Михайловский собор. Их не устраивает то, что храм перешел к ПЦУ. На месте вспыхнули стычки.

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