Штурм Шевченковского суда, во время которого погиб взрыватель: фото с места

В среду, 5 июля, подозреваемый Игорь Гуменюк, которому выбирали меру пресечения в Шевченковском районном суде Киева, устроил взрыв и забаррикадировался в помещении. На переговоры с правоохранителями он не пошел, поэтому спецподразделение КОРД совершило штурм здания, во время которого Гуменюк устроил еще один взрыв, в результате чего погиб.

Корреспондент ТСН.ua находился на месте происшествия.

Взрыв в помещении Шевченковского районного суда города Киева прогремел в 17:20, на место происшествия оперативно прибыли правоохранители, спасатели и медики.

Штурм Шевченковского районного суда Киева, на место происшествия оперативно прибыли правоохранители, спасатели и медики / Фото: ТСН.ua

Вскоре стало известно, что подозреваемый, которому выбирали меру пресечения, при попытке побега взорвал самодельное взрывное устройство, а затем забаррикадировался в помещении.

Штурм Шевченковского районного суда Киева, на место происшествия оперативно прибыли правоохранители, спасатели и медики / Фото: ТСН.ua

У помещения суда собиралось все больше правоохранителей, из здания суда эвакуировали граждан. Также со двора суда выехали скорые.

Штурм Шевченковского районного суда Киева, на место происшествия оперативно прибыли правоохранители, спасатели и медики / Фото: ТСН.ua

Штурм Шевченковского районного суда Киева, на место происшествия оперативно прибыли правоохранители, спасатели и медики / Фото: ТСН.ua

О подробностях штурма рассказал глава МВД Игорь Клименко.

"Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, взорвал себя. Во время штурма помещения ранены двое бойцов КОРДа. Их жизнь спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы", — сообщил Игорь Клименко.

Штурм Шевченковского районного суда Киева, на место происшествия оперативно прибыли правоохранители, спасатели и медики / Фото: ТСН.ua

Штурм Шевченковского районного суда Киева, на место происшествия оперативно прибыли правоохранители, спасатели и медики / Фото: ТСН.ua

Правоохранители начали досудебное расследование по двум статьям: попытка побега подсудимого из-под стражи, совершенная способом опасным для жизни многих людей и посягательства на жизнь работника правоохранительного органа, сообщает столичная прокуратура.

Напомним, взрывы в Шевченковском районном суде Киева устроил Игорь Гуменюк, обвиняемый в теракте под Верховной Радой в августе 2015 года. Он бросил в сторону правоохранителей гранаты, в результате чего погибли 4 нацгвардейца и многие были ранены.

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