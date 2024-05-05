"Штурм" ТЦК в Закарпатье: хулиганы починили сломанные забор и ворота (фото)

Участники "штурма" признали, что действовали слишком эмоционально и извинились за свой поступок.
Жители Виноградовщины на Закарпатье, которые 3 мая штурмовали местный ТЦК, пришли починить сломанный забор.
Об этом сообщил Закарпатский областной ТЦК и СП.
"Время отвечать за свои поступки. Медиапространством Украины разлетелась информация о недопустимых действиях представителей ромской национальности возле одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Закарпатья, состоявшихся 3 мая. Участники этих хулиганских событий признали свою вину и за свои средства и силами восстановили повреждение 1-го отдела Береговского РТЦК и СП (Виноградов)", – говорится в сообщении.
Участники "штурма" признали, что действовали слишком эмоционально и извинились за свой поступок.
Как сообщалось, 3 мая возле Виноградовского ТЦК и СП произошла стрельба. Группа ромов из села Онок (Береговского района) заблокировала выезд из местного ТЦК, потому что военнослужащие якобы хотели мобилизовать их больного односельчанина. Впоследствии в ТЦК прокомментировали инцидент.
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