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"Штурм" ТЦК в Закарпатье: хулиганы починили сломанные забор и ворота (фото)

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"Штурм" ТЦК в Закарпатье: хулиганы починили сломанные забор и ворота (фото)

Ромы починили сломанные забор и ворота в ТЦК на Закарпатье.

Участники "штурма" признали, что действовали слишком эмоционально и извинились за свой поступок.

Жители Виноградовщины на Закарпатье, которые 3 мая штурмовали местный ТЦК, пришли починить сломанный забор.

Об этом сообщил Закарпатский областной ТЦК и СП.

"Время отвечать за свои поступки. Медиапространством Украины разлетелась информация о недопустимых действиях представителей ромской национальности возле одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Закарпатья, состоявшихся 3 мая. Участники этих хулиганских событий признали свою вину и за свои средства и силами восстановили повреждение 1-го отдела Береговского РТЦК и СП (Виноградов)", – говорится в сообщении.

Участники "штурма" признали, что действовали слишком эмоционально и извинились за свой поступок.

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Как сообщалось, 3 мая возле Виноградовского ТЦК и СП произошла стрельба. Группа ромов из села Онок (Береговского района) заблокировала выезд из местного ТЦК, потому что военнослужащие якобы хотели мобилизовать их больного односельчанина. Впоследствии в ТЦК прокомментировали инцидент.

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