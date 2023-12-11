Штурм уклонистов на Закарпатье: ребят отпустили, действия ТЦК проверяют

Недавний громкий рейд закарпатских военкомов к термальному курорту, который получил широкую огласку, закончился тем, что два задержанных военнообязанных были отпущены. Вероятно, неправомерные действия военных ТЦК проверят в рамках компетенции ДБР.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщила представитель Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.

"В ходе мобилизационных мероприятий работники ТЦК задержали двух человек, поскольку они нарушили требования законодательства о пребывании на военном учете во время действия правового режима военного положения. После этого военнообязанные прошли военно-врачебную комиссию и были признаны годными к военной службе, однако написали заявление и отказались от призыва. После этого их отпустили", – сообщила ТСН.ua Юлия Шевченко.

По данным прокуратуры, служащие ТЦК направили по этим лицам сведения в правоохранительные органы за уклонение от прохождения военной службы.

"Полиция зарегистрировала уголовное производство по ст. 336 УК Украины (Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период). Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения воли. Процессуальное руководство будет осуществлять Береговская окружная прокуратура", – рассказала Юлия Шевченко.

К этому в прокуратуре добавили: "О заявлении от комплекса "Косино". В настоящее время правоохранители опросили работников комплекса отдыха, служащих ТЦК, осмотрели видеозаписи. Вероятно неправомерные действия военных ТЦК проверит в рамках компетенции ДБР. В настоящее время решается вопрос об открытии".

Подробности инцидента

По данным комплекса, во время рейда на территории "Термальных вод Косино" находились три патрульных экипажа, которые состояли из 10 полицейских. Ими руководил заместитель начальника отдела превенции полиции Ужгорода Александр Остапенко, не препятствовавший действиям вооруженных лиц. Также представители ТЦК без объяснений и предъявления повесток затолкали в их автобус двух работников комплекса и вывезли их в неизвестном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса. Шокировало и то, что в момент вмешательства в работу оздоровительного центра там находилось около 20% мужчин, большинство посетителей – женщины, дети и пенсионеры. Но это не остановило людей в форме. Подобное на днях происходило также в целом ряде спорткомплексов в разных городах Украины и даже в столице.

Заявление Закарпатского ТЦК

В ТЦК отреагировали на резонанс и заявили, что вручают повестки, выполняя свой законный долг.

"В связи с определенным общественным ажиотажем вокруг вручения повесток лицам призывного возраста в спортивных, отдыха и других заведениях края информируем о следующем. Работники Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки с начала полномасштабного вторжения и сегодня в своей работе руководствуются исключительно Законами Украины "О воинской обязанности и военной службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и другим смежным законодательством", – заявили в ТЦК.

Но отметили, что работники Закарпатского ОТЦК и СП законным способом продолжают в рамках мобилизационных мероприятий вручать повестки:

"По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха не привилегированы по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага. Попутно подчеркиваем, что вручение повестки не означает, что призывника сразу забирают на войну. Нет! Сначала уточняются данные, призывник проходит медицинское освидетельствование и уже только после этого, если человек пригоден к службе, выдается мобилизационное распоряжение. Поэтому призывник едет учиться. Также сообщаем об ответственности за уклонение и будь — какое препятствование в выдаче повесток. Так, согласно части 1 статьи 114 Уголовного кодекса "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" влечет лишение свободы на срок от 5 до 8 лет"

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