Штурмовали здания и защищали город: в Припяти прошли уникальные военные учения (фото, видео)

Штурмовали здания и защищали город: в Припяти прошли уникальные военные учения (фото, видео)

Такие масштабные учения на территории зоны отчуждения ЧАЭС проводятся впервые.

В городе Припять, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, подразделения МВД Украины провели масштабные учения.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

В учениях приняли участие нацгвардейцы, полицейские и спасатели. На тренировках бойцы отрабатывали тактику ведения боевых действий в урбанизированной местности.

МВД

Глава МВД Денис Монастырский подчеркнул, что столь масштабные учения на территории зоны отчуждения ЧАЭС проводятся впервые.

"Уникальность этих учений состоит в том, что до них были десятки, сотни учений на полигонах с отработкой тактики, стратегии подобных действий. Сейчас можно отработать все это в реальных условиях", — отметил министр.

В Припяти прошли масштабные учения МВД (6 фото)

Кроме Монастырского, за учениями наблюдали министр обороны Алексей Резников, и.о. командующего Национальной гвардией Юрий Лебедь, глава Нацполиции Игорь Клименко, и.о. главы ГСЧС Сергей Крук, а также послы иностранных государств и представители стран-партнеров Украины.

На тренировках:

проводили воздушную разведку;

тренировали группы снайперов;

учились уличному бою и уничтожению отступающего противника.

отдельно отрабатывался штурм строения.

Заключительными этапами обучения были предоставление первой медицинской помощи, эвакуация раненых и зачистка населенного пункта от минно-взрывных средств.

Напомним, что украинцы массово осваивают навыки выживания во время военных действий.

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