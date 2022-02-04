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Штурмовали здания и защищали город: в Припяти прошли уникальные военные учения (фото, видео)

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Штурмовали здания и защищали город: в Припяти прошли уникальные военные учения (фото, видео)

Национальная гвардия Украины

Такие масштабные учения на территории зоны отчуждения ЧАЭС проводятся впервые.

В городе Припять, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, подразделения МВД Украины провели масштабные учения.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

В учениях приняли участие нацгвардейцы, полицейские и спасатели. На тренировках бойцы отрабатывали тактику ведения боевых действий в урбанизированной местности.

© МВД
МВД

Глава МВД Денис Монастырский подчеркнул, что столь масштабные учения на территории зоны отчуждения ЧАЭС проводятся впервые.

"Уникальность этих учений состоит в том, что до них были десятки, сотни учений на полигонах с отработкой тактики, стратегии подобных действий. Сейчас можно отработать все это в реальных условиях", — отметил министр.

Кроме Монастырского, за учениями наблюдали министр обороны Алексей Резников, и.о. командующего Национальной гвардией Юрий Лебедь, глава Нацполиции Игорь Клименко, и.о. главы ГСЧС Сергей Крук, а также послы иностранных государств и представители стран-партнеров Украины.

На тренировках:

  • проводили воздушную разведку;
  • тренировали группы снайперов;
  • учились уличному бою и уничтожению отступающего противника.
  • отдельно отрабатывался штурм строения.

Заключительными этапами обучения были предоставление первой медицинской помощи, эвакуация раненых и зачистка населенного пункта от минно-взрывных средств.

Напомним, что украинцы массово осваивают навыки выживания во время военных действий.

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