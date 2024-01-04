Штурмовик обратился к тем, кто боится идти в армию: "Страх будет помогать"

Если не вставать в защиту государства, нас просто уничтожат.

Украинский военный обратился к украинцам, которые боятся идти в армию. По его мнению, прежде всего следует понять, что нет альтернативы.

Об этом сказал командир роты 3 ОШБр Антон Радько с позывным "ТОХА" в интервью Янине Соколовой.

"Нельзя спрятаться, нельзя пересидеть. Если мы не будем сражаться, мы не будем воевать, то нас просто уничтожат, вот и все", — подчеркнул он.

Редько считает, что это просто нужно принять. Безусловно, добавляет воин всем страшно.

"Это нормально, это же инстинкт самосохранения. Но просто этот страх нужно использовать как оружие, то есть быть постоянно сконцентрированным, тренироваться, развиваться. Страх будет помогать", — убежден он.

Ранее эксперт ответил, нужно ли мобилизовать тех, кто приносит пользу экономике.

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