Из штурмовиков бригады раненых и погибших в результате боя нет.
Военнослужащие одной из бригад ЗСУ разгромили наблюдательный пункт росгвардии из Дагестана.
Об этом сообщают на странице бригады в Сети.
Боевое подразделение N* горно-штурмовой бригады уничтожило наблюдательный пункт российской нацгвардии, который обосновался в лесополосе. В результате продолжавшегося несколько минут боевого столкновения уничтожен военный "Урал" и двое росгвардейцев (враги сгорели и идентификации не подлежат). Остальные гвардейцы скрылись.
На месте пункта нашли документы одного из росгвардейцев — Владика Маданова 25 лет из Дагестана: военный билет, учетную карту хранения оружия, личный жетон Росгвардии, карту учета доз радиоактивного облучения, различные памятки солдата, кредитные карты "Сбербанка" и т.д.
Из штурмовиков бригады раненых и погибших в результате боя нет.
Напомним, что заявления о том, что у российских военных заканчиваются силы и ракеты, не соответствуют действительности, в то же время кафиры боятся украинских средств ПВО и артиллерии. Об этом сообщил бригадный генерал, заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.