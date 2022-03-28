Штурмовики ЗСУ "поджарили" наблюдательный пункт росгвардии из Дагестана

Из штурмовиков бригады раненых и погибших в результате боя нет.

Военнослужащие одной из бригад ЗСУ разгромили наблюдательный пункт росгвардии из Дагестана.

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Об этом сообщают на странице бригады в Сети.

Боевое подразделение N* горно-штурмовой бригады уничтожило наблюдательный пункт российской нацгвардии, который обосновался в лесополосе. В результате продолжавшегося несколько минут боевого столкновения уничтожен военный "Урал" и двое росгвардейцев (враги сгорели и идентификации не подлежат). Остальные гвардейцы скрылись.

На месте пункта нашли документы одного из росгвардейцев — Владика Маданова 25 лет из Дагестана: военный билет, учетную карту хранения оружия, личный жетон Росгвардии, карту учета доз радиоактивного облучения, различные памятки солдата, кредитные карты "Сбербанка" и т.д.

Из штурмовиков бригады раненых и погибших в результате боя нет.

Напомним, что заявления о том, что у российских военных заканчиваются силы и ракеты, не соответствуют действительности, в то же время кафиры боятся украинских средств ПВО и артиллерии. Об этом сообщил бригадный генерал, заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.