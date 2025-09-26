Штурмовые войска Украины: Сырский назвал их ключевое задание

Главком Александр Сырский / © ТСН

Штурмовые войска будут мобильными подразделениями быстрого реагирования. Их ключевым элементом станет повышение наступательного потенциала.

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сказал на встрече с журналистами, пишет УНИАН.

Как отметил главнокомандующий, создание штурмовых войск как отдельного рода войск вызывает много вопросов, потому что «некоторые не понимают, почему бы совместить штурмовые и десантно-штурмовые войска в одну структуру, почему выбран такой путь развития и построения Вооруженных Сил».

«У нас необычная война. Это война высоких технологий, война дронов. И мы постоянно ищем те формы, способы, структуры, методы ведения боевых действий, которые приносят наибольший успех. Год назад мы впервые использовали штурмовые подразделения в наступательной операции. Это были 33-й и 225-й штурмовые батальоны на Курщине», — сообщил Сырский.

В частности, тогда эти батальоны первыми зашли на территорию врага, прорвали его оборону на границе.

«Они показали свою эффективность в плане мобильных действий, опережении действий врага, использования не тактики наступления с фронта, а в первую очередь действиями мелких штурмовых групп, окружая противника с флангов, заходов в тыл. И эта успешность была подтверждена соотношением потерь противника и нашими потерями. Так, у противника потери в разы больше наших», — отметил Сырский.

Как добавил главнокомандующий, впоследствии на Покровском направлении очень эффективно показал себя 425-й штурмовой батальон.

По его словам, после изучения курского опыта, учитывая эффективность этих войск, было принято решение масштабировать такие подразделения.

«В настоящее время мы имеем уже несколько (штурмовых) полков, ряд отдельных батальонов, которые подтверждают свою эффективность буквально на всех участках фронта», — сказал он.

Основное отличие от ДШВ

Как отметил генерал, десантно-штурмовые войска — это элитная пехота. «Это части, которые могут ввести наступление, обороняться, проводить глубокие рейдовые действия. И, как правило, их используют на наиболее важных участках фронта, где сильный противник сосредотачивает свои наибольшие усилия», — сказал Сырский.

Главком добавил, что ДШВ оснащены наиболее современной техникой, вооружением и показывают свою высокую стойкость. У них определены свои полосы обороны. И они могут проводить активные наступательные действия в течение длительного времени.

«В то время как штурмовые части — это подразделения быстрого реагирования. Главная их черта — то, что они мобильны. Штурмовые подразделения становятся одним из ключевых элементов повышения наступательного потенциала, что обеспечит адаптацию к современным вызовам войны. Они также оснащены всем современным вооружением, которое у нас есть в Вооруженных Силах. В то же время им не назначаются какие-либо постоянные участки, классические полосы ведения обороны или наступления. Они действуют там, где труднее всего».

Как оъяснил генерал, если ситуация ухудшилась: штурмовой батальон или штурмовая рота выдвинулись, провели зачистку, поддержали подразделения, которые понесут потери или не могут удержать оборону, провели контрнаступательные действия. «Это их главное отличие», — подчеркнул Сырский.

К тому же, в наступлении штурмовые войска используются, как правило, в составе передовых отрядов: они проталкивают первую полосу обороны противника и обеспечивают ведение в бой десантных или общевойсковых бригад или батальонов.

«Об их популярности свидетельствует то, что каждый комбриг или командир корпуса просит (в помощь) штурмовых подразделений, особенно там, где действительно происходят активные боевые действия. Штурмовые войска завоевали свою славу на самых трудных участках фронта», — отметил Сырский.

Как добавил Сырский, у многих их командиров звание Герой Украины — высшее звание. Подавляющая часть военнослужащих награждена государственными наградами, ведомственными наградами.

«Это действительно наша элита», — подчеркнул он.

В то же время, как утверждает главком, что десантники, что штурмовики несут в наступлении примерно одинаковые потери. «Они существенно ниже, чем у противника. Штурмовик — это не камикадзе. Это смелый воин, патриот, по зову души и сердца уходящий в эти войска. У них есть своя тактика, своя идея, своя подготовка. Обязательно с каждой штурмовой группой идет беспилотник, проводящий разведку. Командиры штурмовых подразделений постоянно вместе со своим личным составом», — рассказал генерал.

Также Сырский объяснил, почему нельзя десантно-штурмовые войска и штурмовые войска смешивать.

«Потому что, во-первых, они выполняют разные задачи. И также, в силу специфики выполнения задач, эти части (штурмовые войска) постоянно находятся под моим контролем, под контролем Генерального штаба. Их нужно пополнять. Они имеют свою программу подготовки, готовятся к следующим действиям, к штурмовым действиям. Они должны постоянно снабжаться современной техникой», — сказал он.

Как добавил генерал, все, что у нас новое, внедряется в штурмовых войсках одновременно с десантно-штурмовыми войсками. «Мы их не противопоставляем в плане обеспечения», — отметил Сырский.

Напомним, 20 сентября президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что уже принято решение о создании Штурмовых войск. По его словам, в составе Штурмовых войск обязательно будет «дроновая составляющая».