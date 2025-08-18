Штурмовые войска возглавил Валентин Манько: что о нем известно

Герой Украины полковник Валентин Манько / © Новинарня

Герой Украины полковник Валентин Манько возглавил управление штурмовых войск в составе Вооруженных сил. До нового назначения он был командиром 33-го штурмового полка.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью изданию РБК-Украина.

По словам главнокомандующего, карьерный рост полковника Валентина Манько — от командира полка до руководителя управления штурмовых войск — является ярким примером для военных и добровольцев, которые стремятся к развитию в армии.

«Я могу назвать десятки и сотни таких людей, которые из гражданской жизни, из бизнеса пошли в Вооруженные Силы, в Сухопутные войска, в беспилотные силы», — сказал Сырский, вспомнив также Роберта Бровди «Мадьяра» с СБС и командиров отдельных штурмовых полков Героев Украины Олега Ширяева (225 ошп) и Юрия Гаркавого (425 ошп «Скала»), — сказал он.

Сырский подчеркнул, что беспилотные системы и штурмовые войска демонстрируют чрезвычайную эффективность. По его словам, лидеры этих подразделений, многие из которых ранее были гражданскими или начинали службу в ВСУ на низовых должностях, показали высокий профессионализм в ходе войны.

По его словам, штурмовые войска начинались только с трех батальонов. Со временем они выросли до отдельных полков, а в 2025 году получили самостоятельную командную структуру.

Что о нем известно

До назначения на новую должность Валентин Манько возглавлял 33-й отдельный штурмовой полк, сформированный в 2023 году на базе предыдущего батальона.

Под его руководством подразделение активно действовало на Харьковском, Курском и Покровском направлениях, участвуя в многочисленных боевых операциях. Сам Манько получил ранения во время выполнения боевых задач.

Его военный путь на востоке Украины начался еще с 2014 года, с начала российской агрессии. Он организовал добровольческое подразделение, которое вошло в состав ДУК «Правый сектор», где Манько занимал должность заместителя командира. Под его руководством подразделение участвовало в ключевых боях Антитеррористической операции.

За исключительное мужество и героизм в защите суверенитета Украины в 2024 году Валентину Манько было присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заменил часть военного командования, а именно в Силах беспилотных систем и ДШВ.