ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
109
Время на прочтение
1 мин

Штурмовики «Черного Лебедя» 225 ОШП зачистили Панковку

Подразделения 1-го штурмового батальона «Черный Лебедь» 225 отдельного штурмового полка уволили Панковку, продолжая серию успешных операций по нескольким направлениям.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карта

Карта / © t.me/DeepStateUA

Бойцы 225 ОШП провели результативную зачистку населённого пункта Панковка. Это очередное подтверждение боеспособности и высокой эффективности штурмовых подразделений.

Об этом сообщает DeepState

Накануне сообщалось, что полк действует сразу в нескольких регионах, в частности в Донецкой и Сумской областях, где украинские силы достигают новых успехов.

В полосе 1-го армейского корпуса НГУ «Азов» идет операция по ликвидации вражеского прорыва возле Доброполья.

Дата публикации
Количество просмотров
109
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie