- Дата публикации
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 109
- Время на прочтение
- 1 мин
Штурмовики «Черного Лебедя» 225 ОШП зачистили Панковку
Подразделения 1-го штурмового батальона «Черный Лебедь» 225 отдельного штурмового полка уволили Панковку, продолжая серию успешных операций по нескольким направлениям.
Бойцы 225 ОШП провели результативную зачистку населённого пункта Панковка. Это очередное подтверждение боеспособности и высокой эффективности штурмовых подразделений.
Об этом сообщает DeepState
Накануне сообщалось, что полк действует сразу в нескольких регионах, в частности в Донецкой и Сумской областях, где украинские силы достигают новых успехов.
В полосе 1-го армейского корпуса НГУ «Азов» идет операция по ликвидации вражеского прорыва возле Доброполья.