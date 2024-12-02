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"Штурмы не прекращаются": офицер 59-й ОМБр о ситуации на фронте

"Штурмы не прекращаются": офицер 59-й ОМБр о ситуации на фронте

ВСУ на фронте / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Батальонно-тактические группы постоянно готовятся.

Россияне регулярно подтягивают живую силу. Враг имеет постоянные действующие резервы

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал Сергей Цехоцкий, офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

"Эти штурмы не прекращаются вообще. Первая группа накопилась и пошла на штурм. Кого убили, кого ранили. Буквально небольшой промежуток времени – и идет следующая", – пояснил Цехоцкий.

За прошедшие сутки на участках 59-й ОМБр произошло 14 штурмовых действий, а также один встречный бой. Ликвидировано 236 окупантов.

Напомним, за прошедшие сутки российские захватчики на фронте имели успехи у нескольких населенных пунктов.Враг продвинулся возле Нового Комара, Берестового, Погребков и Курахово.

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