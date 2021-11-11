Шубохранилище и церковь рядом с баром: журналисты показали роскошное имение Медведчука под Киевом

Шубохранилище и церковь рядом с баром: журналисты показали роскошное имение Медведчука под Киевом

Журналисты насчитали во дворце Медведчука 114 помещений. Назначение некоторых комнат довольно необычное — например, помещение для картин или новогодних игрушек.

Находящийся под домашним арестом председатель политсовета партии ОПЗЖ, нардеп и кум Путина Виктор Медведчук проводит капитальный ремонт своего имения в Пуще-Водице.

Об этом говорится в расследовании "Дворец кума Путина" программы "Схемы".

За чей счет ремонт

Отмечается, что ремонт продолжился и после 19 февраля 2021 года, когда Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко оказались под санкциями. Соответственно, журналисты задаются вопросом: кто финансирует эти работы, если, по словам Марченко, санкции настолько суровые, что их лишили элементарных благ — например, оплатить подписку на музыку в телефоне.

скриншот с видео

Журналисты не нашли среди плательщиков ни компаний, ни физических лиц, связанных с Медведчуком или Марченко, которые теоретически могли бы заплатить за ремонт дворца. В расследовании предполагают, что за все работы могут платить наличными. Сам Виктор Медведчук на запрос журналистов, кто оплачивает ремонт дома, не ответил.

Что есть в доме Медведчука

Журналисты "Схемы" получили в свое распоряжение чертеж полной реконструкции и перепланировку дворца Медведчука. Имение кума Путина занимает площадь более двух тысяч кв. метров. В 4-этажном доме (один этаж цокольный) есть два лифта – служебный и для жильцов, а также более сотни помещений разного назначения.

Цокольный этаж: шубохранилище и комната для картин

На цокольном этаже есть шубохранилище, сервизна, склады картин и платьев, секретная комната и т.д. Здесь расположены комната для горничных и мужской и женский жилые блоки. Есть и складские помещения: для шуб, для картин, для ковров, для чемоданов, для скатертей, отдельный гардероб для платьев.

скриншот с видео

Также есть зона отдыха: гидромассажная, массажная, солевая комната, зона гидромассажных ванн и техническая зона. Даже есть отдельная комната площадью 28 квадратных метров, которая называется "склад елочных игрушек".

На первом этаже:

Рецепция, кабинет охраны, столовая, кухня и сервизная. В крыле напротив – кабинеты Оксаны Марченко и Виктора Медведчука. Также есть винный склад, кухня и сервизная.

Если Марченко и Медведчук захотят отдохнуть от работы, далеко уходить от кабинетов им не придется. На этом же этаже расположен каминный зал, собственная парикмахерская, тренажерный зал, массажный, сауна, хаммам и комната отдыха. Кроме того, есть бассейн длиной более 18 метров.

Радио Свобода

Второй этаж

Второй этаж отведен под спальни для хозяев и детей супругов с персональными санузлами и гардеробными.

Третий этаж: домовая церковь и бар

На третьем этаже — домовая церковь площадью 43 квадрата. Церковь странным образом граничит с барной зоной.

В общей сложности журналисты насчитали во дворце Медведчука 114 помещений. Общая площадь дома в соответствии с декларацией — 2 113 квадратных метров.

Напомним:

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