Шуфрич и Суркис покидают Национальный олимпийский комитет Украины после заявления Андрея Шевченко

Легендарный украинский футболист заявил, что не может работать в НОК в утвержденном составе.

После того, как прославленный украинский футболист и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что покидает Национальный олимпийский комитет из-за несогласия с результатами выборов его нового состава, НОК решили покинуть одиозные политики Нестор Шуфрич и Григорий Суркис.

Как сообщили на официальном сайте НОК, они уже обратились с соответствующими заявлениями к президенту комитета Вадиму Гутцайту.

Накануне на отчетно-выборной ассамблее Национального олимпийского комитета новым президентом избрали действующего министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

На ассамблее также избрали новых членов НОК на период 2022-2026 годов, в частности, Нестора Шуфрича, Григория Суркиса, Александра Усика, Андрея Шевченко, Марину Бех-Романчук, Лилию Подкопаеву.

Присутствие в этом перечне одиозных политиков Нестора Шуфрича и Григория Суркиса вызвало осудительную реакцию спортивного сообщества и украинцев в целом.

Резко раскритиковал новый состав НОК легендарный украинский футболист Андрей Шевченко, заявив, что вынужден покинуть работу в НОК, где он получил должность вице-президента.

"В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в составе НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть достойными их", — написал он на своей странице в Facebook.

Такое заявление Шевченко, по всей видимости, стало последней каплей, после которой Нестор Шуфрич и Григорий Суркис заявили о своем выходе из состава НОК Украины.

Напомним, в НОК попал представитель запрещенной в Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", скандальный нардеп Нестор Шуфрич.

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