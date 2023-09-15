Шуфрич назвал себя фалеристом и "нац*ком": как объяснил происхождение советских наград (видео)

Нардеп заявил, что в его коллекции есть несколько тысяч орденов, и все они задекларированы.

В пятницу, 15 сентября, перед заседанием Печерского суда подозреваемый в государственной измене народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич попытался объяснить журналистам, почему во время обыска СБУ в его доме обнаружили ордена с георгиевскими лентами, кители и гербы Российской империи.

Видео его объяснений опубликовано в Telegram-канале "Укринформ".

Обнаруженные предметы с российской и советской символикой Шуфрич назвал артефактами, заметив, что ближе всего к его рабочему столу был первый орден УНА, не расшифровав значение этой аббревиатуры.

“Я один из величайших фалеристов в мире, это общеизвестно. Это задекларировано. Несколько тысяч орденов. И один из самых дорогих, он был ближе всего ко мне, к моему рабочему столу – это был крест украинской... первой нашей республики. Боевой крест”, – утверждал Нестор Шуфрич, так и не упомянув названия "первой украинской республики".

Кроме того, нардеп от запрещенной ОПЗЖ заявил, что никогда не верил, что россияне нападут на Украину, а на последнем эфире на российском телеканале, название которого он также не смог вспомнить, в присутствии одного из поджигателей войны, депутата Госдумы РФ от путинской партии Константина Затулина, заявил, чтобы россияне убирались из Украины.

"Уважайте храбрость наших военных, никто капитулировать не будет, нет никаких "нациков" в Украине, "нациками" стали все, даже я", – цитировал свое "смелое" выступление на канале российских пропагандистов Шуфрич.

Шуфрич объяснил происхождение советских наград и назвал себя "нациком"

Напомним, народный депутат от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы. 15 сентября Печерский суд Киева отправил его под арест на 60 суток без возможности внесения залога.

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