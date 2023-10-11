Шуфрич останется под стражей: решение Апелляционного суда

Народный депутат будет находиться в следственном изоляторе до 15 ноября.

В среду, 11 октября, Киевский апелляционный суд оставил под стражей народного депутата Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Нелли Ковальская из зала суда.

Судьи оставили в силе решение Печерского районного суда Киева, которым для политика избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе до 15 ноября.

По данным следствия, Нестор Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего замсекретаря СНБО Владимира Сивковича, которого следствие считает агентом ФСБ.

Подозреваемый заявил, что дело против него "заказное" и аргументировал это тем, что все следственные действия произошли в течение одного дня, 15 сентября, — экспертное заключение, обыски и арест.

Дело Шуфрича: суд оставил за решеткой нардепа

Напомним, 15 сентября народный депутат от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – При жизни" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Печерский районный суд Киева избрал для него меру пресечения — два месяца содержания в СИЗО без возможности внесения денежного залога.

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