Шуляк предлагает создать всеукраинскую е-систему для борьбы с коррупцией в строительной отрасли

Внедрение единой электронной системы для контроля за ключевыми процессами строительства позволит эффективно бороться с поддельными печатями и экспертными отчетами, коррупцией и другими махинациями в области строительства.

Представительница фракции «Слуга народа», глава Координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве Елена Шуляк зарегистрировала в парламенте соответствующие законопроекты.

Под проектам законов № 5655 и № 5656 о реформировании системы градостроительного контроля и надзора поставили подпись более 140 народных депутатов из разных фракций. Это свидетельствует о поддержке предложенной реформы, говорит Шуляк.

«В основе этих законопроектов - механизмы изменений работы на строительном рынке, чтобы сделать его максимально эффективным и без коррупции. Благодаря внедрению е-системы на всеукраинском уровне удастся побороть взяточничество, которым по сей день славилась ГАСИ», - пояснила она.

В частности, предлагается предоставить заказчику право самостоятельно регистрировать права на выполнение подготовительных и строительных работ, если все необходимые документы (такие как право на землю, соблюдение градостроительных условий, экспертиза и т.д.) уже занесены в электронную систему или соответствующие реестры.

Права на начало строительства будут регистрировать нотариусы и государственные регистраторы имущественных прав. При этом функцию проверки проектной документации на соответствие ДБН и другим нормам отдадут специализированным экспертным организациям, для которых отдельным законом предусмотрят повышенную уголовную, административную и имущественную ответственность.

Электронная система сможет сама блокировать действия нечестных участников, которые ранее использовали поддельные печати и экспертные отчеты. Отдельно в проектах прописаны механизмы защиты исторических памятников.

Шуляк также отметила, что реформирование правил градостроительной деятельности поможет не только оздоровить рынок, но и ускорить реализацию программы Владимира Зеленского «Большая стройка».

Как сообщил ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко, в этом году в рамках инфраструктурной программы президента будет отстроено и отремонтировано 95 школ, 70 детских садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку